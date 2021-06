Courtois à propos de la blessure de Hazard : “Ça n’a pas l’air bien”

in

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard a été contraint de quitter le match de dimanche contre le Portugal avec ce qui semblait être une blessure aux ischio-jambiers. C’était le deuxième départ de Hazard dans ce tournoi et il semble qu’il pourrait avoir besoin de manquer un peu de temps, bien que l’équipe nationale belge n’ait pas encore publié de rapport médical.

Le gardien de but et ami de Hazard, Thibaut Courtois, s’est entretenu avec la presse après le match et a semblé pessimiste quant à la blessure.

“Ça n’a pas l’air bien”, a-t-il dit en parlant à COPE.

L’entraîneur Roberto Martinez a également été interrogé sur la question et a adopté une approche plus prudente.

« Nous ne savons toujours pas ce qu’il a, nous savons que c’est une affaire de muscles mais nous avons besoin de 48 heures avant de pouvoir effectuer des tests. Nous ne devrions pas l’exclure pour vendredi [Quarterfinals] pour l’instant”, a-t-il expliqué.

Cela pourrait être une nouvelle encore plus dévastatrice pour Hazard, qui reprenait confiance et élan dans ce tournoi. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la blessure potentielle aux ischio-jambiers de Hazard.