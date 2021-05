Courtois: “C’est un bâton dur”

06/05/2021 à 00:03 CEST

Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, a décrit l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea (2-0, 3-1 au total) comme «un bâton dur»; qui est venu parce qu’ils ont souffert «à la contre»; dans la première étape et dans la deuxième étape.

“C’était un match difficile. En première mi-temps, nous avions le contrôle du ballon et du jeu, mais nous n’avons pas créé suffisamment d’occasions. Karim en a eu un gros avec Mendy faisant un arrêt et quelques minutes plus tard, ils ont porté le score à 1-0 et il nous a été difficile de créer plus d’occasions. Nous l’avons essayé en seconde période, mais ils ont très bien défendu et le compteur pouvait tuer le match avant. C’est un bâton difficile pour nous, mais c’est du football et parfois on perd & rdquor;, a-t-il analysé dans Movistar +.

«Nous avons essayé d’être offensifs et de créer du danger, mais ils forment une équipe rapide contre l’équipe et ils font des dégâts là-bas. On a souffert dans le premier match et aujourd’hui aussi, a-t-il poursuivi.

Enfin, Courtois réfléchit à la difficulté d’atteindre la finale des ‘Champions’: «Il n’est pas facile d’atteindre la finale chaque année. Aujourd’hui, ils nous ont été supérieurs, nous devons continuer à nous battre l’année prochaine, mais il y a beaucoup de bonnes équipes& rdquor;, a-t-il conclu.