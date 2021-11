15/11/2021 à 15h53 CET

Thibaut Courtois et danger édénique, les joueurs du Real Madrid, ont été « libérés » du match que la Belgique doit disputer ce mardi contre le Pays de Galles lors de la dernière journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’Espagnol Roberto Martinez, sélectionneur des ‘diables rouges’, a proposé une nouvelle liste de convoqués pour ce déplacement après avoir remporté l’Estonie (3-1) et avoir obtenu la qualification directe pour l’épreuve universelle, dans laquelle les deux joueurs du Real ne se retrouvent pas madrilènes, comme ainsi que, entre autres, les défenseurs Toby Alderweireld et Jason denayer et le milieu de terrain Dennis Praet.

De cette façon, les deux Courtois Quoi Risquer peut être mis à la disposition de l’italien Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, qui reprend son travail à la cité sportive de Valdebebas à partir de 11h00.

Parmi les expéditionnaires figure cependant le joueur de l’Atlético de Madrid Yannick Carrasco.

– Invoqué :

Gardiens : Koen Casteels (Wolfsburg/GER), Matz Sels (Strasbourg/FRA) et Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/ING)

Défenseurs : Dedryck Boyata (Hertha Berlin / GER), Leander Denconcker (Wolverhampton / ING), Wout Faes (Stade Reims / FRA), Arthur Theate (Bologne / ITA) et Jan Vertonghen (Benfica / POR)

Médias : Yannick Carrasco (Atlético de Madrid/ESP), Timothy Castagne (Leicester/ING), Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Axel Witsel (Borussia Dortmund/GER), Alexis Saelemaekers (Milan/ITA), Kevin de Bruyne (Manchester City/ ING), Albert Sambi Lokonga (Arsenal / ING), Hans Vanaken (Bruges).

Attaquants : Christian Benteke (Crystal Palace/ING), Charles de Ketelaere (Bruges), Dries Mertens (Naples/ITA), Leandro Trossard (Brighton/ING), Divock Origi (Liverpool/ING) et Dante Vanzeir (St. Gilloise).