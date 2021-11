Courtois et Hazard débutent la victoire 3-1 de la Belgique sur l’Estonie

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois et l’attaquant Eden Hazard ont tous deux commencé pour la Belgique lors de leur victoire 3-1 en éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Estonie samedi.

Hazard a joué un match assez fort où il a réalisé le plus de dribbles de tous les joueurs sur le terrain. Son mouvement était visible car il était également le joueur le plus encrassé du match.

Il a créé deux occasions avec deux passes clés complétées également. Il a également réussi deux tirs cadrés. Il a été envoyé au but où il a vu sa chance arrêtée par le gardien estonien Matvei Igonen, mais cela aurait été jugé pour hors-jeu.

Hazard a joué plus de 60 minutes avant d’être remplacé par son frère Thorgan, qui a marqué le troisième et dernier but du match pour la Belgique.

Courtois a effectué quatre arrêts sur les cinq tirs au but de l’Estonie. Le seul but accordé à Erik Sorga était un premier arrêt de Courtois sur Rauno Sappinen avant qu’il ne rebondisse et ne dépasse le gardien belge abattu. Les deux Estoniens ont été remplacés quelques minutes avant le but.

Les buteurs belges étaient l’attaquant de Crystal Palace Christian Benteke, l’ailier de l’Atletico Yannick Carrasco et, comme mentionné précédemment, l’ailier de Dortmund Thorgan Hazard.

Cette victoire marque le ticket de la Belgique pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Courtois et Hazard seront de retour dans la compétition internationale lorsqu’ils affronteront le Pays de Galles lors du dernier match de qualification ce mardi.