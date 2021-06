Courtois gagne la cage et Hazard fait une apparition dans la victoire 3-0 de la Belgique

La Belgique a battu la Russie 3-0 lors de son match d’ouverture du Groupe B. Romelulu Lukaku a marqué deux buts – menant la course du Soulier d’Or – et Thibaut Courtois du Real Madrid a gardé sa cage inviolée. L’équipe de Roberto Martinez a joué avec une possession contrôlée, des transitions limitées et a nourri son gros attaquant. La formation 3-4-3 du Diable Rouge a facilité leur accumulation à l’arrière et a placé des joueurs comme Carrasco et Mertens dans des positions dangereuses dans le dernier tiers.

Thibaut Courtois a commencé devant les filets pour la Belgique, mais n’a eu que très peu à faire au cours des 90 minutes. Le gardien a réussi un arrêt à bout portant en première mi-temps sur une tête de Mario Fernandez sur un corner. C’était le seul arrêt que Courtois a dû faire tout le match. Il commandait bien sa zone et était confiant sur sa ligne pour ramasser tout centre capricieux ou balle dangereuse dans la surface de la Russie qui cherchait la tête de son attaquant cible, Dyzuba.

Eden Hazard, qui se remet toujours en forme, n’a pas commencé le match mais a réussi à jouer 20 minutes. Entré à la 72e minute pour Dries Merten, Hazard a joué dans son poste d’ailier gauche habituel au sein du 3-4-3 belge.

Il y a eu des moments positifs de Hazard. Après avoir été pris en possession deux fois et avoir reçu des touches inhabituellement lourdes lors de son entrée pour la première fois, Hazard est progressivement entré dans le jeu. Le n°7 de Madrid a réalisé un joli virage à la 81e minute, avant d’être piraté par Mukhin. La Belgique a réussi à conserver la possession et a continué à avancer. Quelques minutes plus tard, Hazard a produit un autre virage inventif pour se créer de l’espace sur l’aile et alimenter une passe sur la ligne. Ces moments aideront Hazard à reprendre confiance en lui et à se sentir à nouveau comme un footballeur.

La Belgique est entrée dans le tournoi comme l’un des favoris. Si Lukaku peut garder sa forme de buteur, si Courtois peut produire des arrêts qui changent la donne et que De Bruyne, ainsi que Hazard, parviennent à retrouver leur forme physique, alors les chances de la Belgique de triompher dans ce tournoi augmentent de jour en jour. . Une victoire de 3-0 aide à lancer leur campagne pour l’Euro et les fans de Madrid espèrent voir plus de leurs deux stars.