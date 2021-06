Courtois : « Hazard restera au Real Madrid, j’en suis sûr à 100 % »

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a parlé de son coéquipier et ami Eden Hazard lors d’une interview avec les médias belges. Courtois reconnaît que Hazard n’a pas été bon au cours de ses deux premières saisons avec Madrid, mais est convaincu qu’il peut changer les choses.

« Il restera au Real Madrid, j’en suis sûr à 100%. Il ne veut pas partir et seuls les médias espagnols parlent de son prétendu désir de partir », a déclaré Courtois.

Le gardien de but a poursuivi et a discuté de la pression et des critiques auxquelles chaque joueur du Real Madrid est confronté.

« Il veut rester, jouer sans blessure et gagner des titres. Au Real Madrid, il y a des critiques à chaque fois et pour tout le monde. Bale a été critiqué mais il a remporté la Ligue des champions et a marqué un doublé en finale à Kiev. Il a également marqué à Lisbonne. Nous savons tous qu’il y a des pressions et des critiques de la part des fans et des médias, mais Eden peut gérer cela. Je le connais assez bien pour le rester. Il peut encore tout changer », a expliqué le gardien.

Hazard a subi de nombreuses blessures au cours de ses deux premières saisons dans la capitale espagnole et Courtois a révélé que l’ailier avait travaillé dur dans le gymnase pour améliorer sa condition.

“C’était dommage de le voir avec autant de blessures. Je le connais depuis longtemps et nous avons souvent parlé de jouer ensemble au Real Madrid. Il a travaillé dur au gymnase et a amélioré sa forme, maintenant il est plus fort physiquement qu’il ne l’a jamais été. Je le vois en pleine forme lors des entraînements. S’il peut jouer un peu contre la Croatie et ensuite être un joueur pertinent à l’Euro, ce sera formidable pour notre équipe nationale mais aussi pour lui et le Real Madrid à l’avenir », a conclu Courtois.

Hazard sera le leader offensif de la Belgique aux côtés de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku lors de cet Euro à venir, où il espère gagner en confiance et en élan afin d’être un meilleur joueur pour Madrid la saison prochaine.