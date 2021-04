Courtois: «Il fallait tout donner et moudre et c’est ce que nous avons fait»

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois était l’un des joueurs les plus marquants de l’équipe lors du match nul 0-0 contre Liverpool. Le gardien belge a gardé une feuille blanche mais a dû épargner quelques occasions pour le faire. Courtois s’est entretenu avec la presse après le match.

«Nous sommes arrivés aujourd’hui après deux matchs vraiment difficiles et peut-être nous manquions-nous simplement les jambes en attaque, mais défensivement, nous avons couru comme si nous avions douze hommes sur le terrain. C’était incroyable. Tout le monde doit faire cet effort lorsque nous sommes poussés à la limite. Nous avons dû moudre et tout donner et c’est ce que nous avons fait. C’est crucial pour le désir de l’équipe et pour montrer que nous sommes une unité », a déclaré le gardien de but.

Courtois a également partagé ses réflexions sur la performance défensive de toute l’équipe, qui était très solide compte tenu des circonstances et des joueurs blessés du Real Madrid sur la ligne défensive.

«J’ai effectué deux bons arrêts en première mi-temps. Un de Salah qui était difficile à mes pieds et qui pouvait toujours me glisser entre les jambes. C’était un bon arrêt dès le départ. Ensuite, j’en ai sorti un du coin supérieur de Milner. Cela a semblé les faire un peu perdre leur foulée et à la fin ils n’en ont pas marqué, c’est devenu plus difficile pour eux. Dès le début de la seconde mi-temps, j’ai dû faire un autre arrêt. Si celui-ci entre, ils auraient eu toute la seconde moitié pour en obtenir un autre. Nous avons bien défendu, Militão a également réalisé deux blocs fantastiques. Je suis satisfait de nos efforts défensifs », a-t-il expliqué.

Le Real Madrid affrontera Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions et Courtois a clairement indiqué qu’il était conscient de la situation de son ancien club récemment.

«C’est un match spécial contre mon ancien club. Depuis que Tuchel est arrivé, ils ont joué 3-5-2, 3-4-3 et ils se débrouillent bien, ne concédant pas beaucoup de buts. Ce sera un match difficile mais j’espère que nous pourrons le traverser. Nous avons hâte de gagner une autre Ligue des champions et nous devons essayer de nous lancer dans la course. Nous pourrions récupérer certains de nos joueurs blessés, mais tous ceux qui ont joué aujourd’hui ont montré que nous formions une équipe fantastique. Hala Madrid », a conclu le gardien de but.

Le Real Madrid aura désormais un emploi du temps très chargé, affrontant Getafe dimanche, puis se rendant à Cadix le mercredi suivant.