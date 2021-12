Courtois : « Nous allons essayer de nous reposer alors que nous cherchons à continuer à gagner »

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a été l’homme du match de l’équipe contre l’Athletic Bilbao, réalisant une excellente performance et prouvant au monde et à la FIFA qu’il est sans doute le meilleur gardien du monde en ce moment.

Courtois a récapitulé le match et était satisfait de la performance globale de Madrid, même si l’Athletic avait de nombreuses chances de marquer l’égalisation.

«Nous avons très bien fait en première mi-temps, peut-être que nous n’avons pas créé beaucoup d’occasions, mais nous avons eu beaucoup de tirs. Le but est arrivé et en seconde période, ils sont sortis plus agressivement et nous n’avons pas été aussi précis dans nos passes. Au cours des 15 dernières minutes, nous nous sommes rendu la tâche difficile parce que nous avions besoin de plus de sang-froid et de relâcher la pression. Ils ont eu quelques occasions, mais au final, c’était 1-0 et trois points précieux », a-t-il déclaré.

Le gardien belge a admis que ses coéquipiers avaient eu du mal après les remplacements d’Athletic, suggérant que la fatigue aurait pu être un problème.

«Nous jouons beaucoup de matches d’affilée et parfois vous essayez de vous épargner un peu, mais dans un match contre une opposition comme celle-ci, vous ne pouvez pas faire cela. Ils ont joué avec une grande intensité après les changements et c’est à ce moment-là que nous avons eu du mal à faire les bonnes passes. Je pense que si nous avions réussi à relâcher cette pression, nous aurions pu marquer le deuxième ou le troisième. Tout peut arriver jusqu’au coup de sifflet final », a-t-il expliqué.

Ensuite, Courtois a regardé vers l’avenir et a discuté du calendrier à venir du Real Madrid, admettant que cela pourrait être une étape décisive pour Los Blancos.

« Nous jouons très bien en ce moment, nous avons perdu quelques points en cours de route, mais nous nous en sortons bien dans l’ensemble. Nous avons un gros match contre la Real Sociedad samedi, puis nous jouons contre l’Inter alors que nous cherchons à terminer en tête du groupe avant de passer au derby. C’est non-stop et nous allons essayer de nous reposer alors que nous cherchons à continuer à gagner », a-t-il ajouté.

Courtois a conclu son débriefing médiatique en faisant l’éloge de Karim Benzema, qui a échoué et n’a pas pu remporter le Ballon d’Or cette saison.

« Je pense que Benzema le mérite, mais c’est une récompense étrange. Si vous regardez les gens qui sont là-haut, ils ont gagné la Copa America, l’Euro ou la Ligue des champions, et c’est toujours comme ça. Apparemment, l’année ne dure qu’une ou deux tasses et c’est tout ce qu’ils voient, pas toute l’année. J’espère que nous gagnerons des trophées cette année et qu’il les remportera l’année prochaine », a expliqué le gardien.