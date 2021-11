Courtois : « Peut-être que je n’ai pas fait la shortlist de The Best à cause des commentaires que j’ai faits »

Thibaut Courtois a discuté de son camouflet de la FIFA, qui n’a pas nommé le Belge comme l’un des cinq candidats pour le meilleur gardien de but masculin de l’année, dans le cadre de leurs prix The Best. Au lieu de cela, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel ont été choisis.

Réfléchissant à cela lors de sa comparution en conférence de presse mardi soir, avant le match revanche du shérif de mercredi, Courtois a déclaré: «Pour moi, les trophées d’équipe sont toujours plus importants. Je préfère gagner la Ligue des champions et la Liga cette année plutôt que ces trophées individuels. Ce qui s’est passé avec The Best ne me surprend pas trop, vu ce qui s’est passé il y a un mois [when criticising FIFA’s calendar]. C’est peut-être à cause de certains commentaires que j’ai faits. Je ne sais pas qui décide de ces choses. Il y a d’autres grands gardiens là-bas.

Le gardien de but a ensuite évoqué le match de mercredi soir et il a évoqué la rencontre précédente, une défaite 2-1, en déclarant : « Il n’y a pas de matchs faciles, même contre des clubs qui pourraient être considérés comme plus petits. Nous savons que ce sera difficile, car ils défendent bien et sont dangereux au contre. C’est ce qui s’est passé lors du premier match. Nous devrons bien jouer pour gagner et nous qualifier pour le tour suivant.

Courtois sur la défense du Real Madrid

Discutant des performances de la défense du Real Madrid jusqu’à présent en 2021/22, Courtois a expliqué que bon nombre des buts qu’ils concèdent sont soit des buts malchanceux, soit des buts insignifiants, en déclarant: « Nous avons eu un peu de malchance dans certains matches, comme le l’autre jour contre Grenade. Ils n’ont créé un certain danger qu’à la fin du match. Je pense que nous défendons bien en équipe, mais les buts que nous encaissons ont tendance à arriver à la fin des matches que nous gagnons encore. Je préférerais évidemment gagner 3-0 ou 4-0, mais si nous gagnons toujours, je suis heureux.

Courtois sur Eden Hazard

Interrogé sur son coéquipier pour le club et le pays, Eden Hazard, Courtois a déclaré: « Je connais Eden depuis de nombreuses années et il a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Donc, c’est dommage que les choses ne se soient pas encore passées comme il l’aurait voulu. Je le vois s’entraîner avec bonheur. N’ayant pas beaucoup joué, ce sera difficile de revenir à son meilleur niveau, mais je suis convaincu qu’il peut le faire et faire beaucoup pour l’équipe.