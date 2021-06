Courtois sur Cristiano : “J’ai plus évolué”

in

Le gardien belge, Thibaut Cortois, a déclaré avant les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe de dimanche contre le Portugal que ces dernières années son évolution avait été supérieure à celle de Cristiano Ronaldo, qu’il affrontera à Séville et avec qui il n’a pas coïncidé au Real Madrid et a souligné l’amélioration de son coéquipier Eden Hazard, qui “il est déjà proche de son meilleur niveau“.

Courtois a commenté qu’il avait revu certains des matchs de Ronaldo, pour se rafraîchir “où aimes-tu frapper“. Cristiano est le meilleur buteur de l’Eurocup, avec cinq réalisations.

“C’est un Excellent joueur, évidemment “mais”nous avons un plan pour arrêter le Portugal en général, pas un joueur », a-t-il déclaré à propos de la défense contre l’équipe portugaise.

Courtois, qui n’a pas coïncidé avec Cristiano au Real Madrid, rIl se souvenait des jours où il était mesuré contre lui lorsqu’il était gardien de l’Atlético de Madrid (2011-2014) et du Portugais comme attaquant du Real Madrid (2009-2018).

“Je crois qu’il toujours le même joueur que quand j’étais à l’Atlético. j’ai plus évolué” a déclaré Courtois, qui a ajouté que “ça a toujours été spécial de jouer contre lui“

RÉCUPÉRATION DU RISQUE

Le gardien belge a également évoqué son coéquipier au Real Madrid et capitaine de l’équipe belge, danger édénique, qui tente d’atteindre son meilleur niveau après deux années en proie aux blessures et sans continuité.

« Je le vois à l’entraînement et il s’entraîne très bien. Il est très proche de sa meilleure forme. Les derniers mois à Madrid n’ont pas été faciles pour lui. Je me suis bien entraîné mais alors a subi trop de blessures” a dit Courtois.

“Mentalement c’est très fort (…) Ensuite, il doit rattraper son retard, jouer des minutes », a déclaré le gardien de Hazard, qui a à peine eu quelques minutes lors des victoires contre la Russie et le Danemark mais a joué les 90 minutes à un bon niveau lors de la victoire contre la Finlande le troisième jour de la phase de groupes.

ÉTUDE DES KITS DE PÉNALITÉ

“J’ai une liste d’analystes avec les 10 ou 15 dernières pénalités qu’ils ont prises. Avant le match, je sais où je vais aller, à moins que je ne voie quelque chose dans le match », a déclaré Courtois en conférence de presse ce vendredi.

Les Red Devils de Roberto Martínez s’envoleront samedi de Bruxelles à Séville pour jouer à la Cartuja dimanche à 21h00. CET (19h00 GMT) contre l’actuel champion d’Europe.

Le gardien de but de la Belgique et du Real Madrid a prédit que la confrontation sera “un grand match“entre le champion en titre et un concurrent sérieux qui vous avez “confiance” dans le résultat.

“C’est une équipe pour aller loin. C’est dommage qu’on se croise en huitièmes (…) C’est une grande sélection. Nous serons préparés et eux aussi. J’ai confiance en un bon résultat” a dit Courtois.