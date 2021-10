Courtois sur l’UEFA et la FIFA : « Ils ne se soucient que de l’argent, nous allons nous blesser. »

Thiabaut Courtois, qui a fait part de ses inquiétudes concernant le match pour la troisième place du match de l’UEFA Nations League avant le match, a repris la parole après la défaite de la Belgique contre l’Italie dimanche soir.

« Ce match pour les troisième et quatrième places n’est qu’un match pour l’argent », a déclaré Courtois après le match. « Et nous devons être honnêtes à ce sujet. Nous le jouons simplement parce que c’est de l’argent supplémentaire pour l’UEFA. Regardez à quel point les formations des deux équipes ont changé. Si les deux équipes avaient été en finale, d’autres joueurs auraient joué en finale. Cela montre simplement que nous avons joué trop de jeux »,

« L’UEFA a créé un trophée supplémentaire, la Conference League », a poursuivi Courtois. « C’est toujours la meme chose. Cela peut vous déranger que d’autres équipes veuillent une Super League, mais les joueurs s’en moquent. Ils ne se soucient que de leurs poches, de l’argent »,

Courtois a également évoqué son inquiétude quant à la santé des joueurs.

« C’est une mauvaise chose de ne pas parler des joueurs, a expliqué Courtois. « Et maintenant, vous entendez qu’un championnat d’Europe et une coupe du monde seront joués chaque année. Quand allons-nous nous reposer ? Jamais. Nous ne sommes pas des robots ! Il y a de plus en plus de jeux et moins de repos pour nous et personne ne se soucie de nous. Donc, à la fin, les meilleurs joueurs seront blessés et blessés et blessés. L’année prochaine, nous avons une Coupe du monde en novembre, nous devons à nouveau jouer jusqu’à fin juin. Nous allons nous blesser ! Trois semaines de vacances ne suffisent pas pour que les joueurs continuent pendant 12 mois au plus haut niveau. Si nous ne disons jamais rien, ce sera toujours la même chose »,