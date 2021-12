Courtois teste deux fois négatif pour Covid-19, en attendant l’approbation pour rejoindre l’équipe du Real Madrid

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a été testé négatif au Covid-19 à deux reprises au cours des dernières heures et est prêt à rejoindre l’équipe à l’entraînement et à affronter Getafe dimanche dès qu’il recevra le feu vert des autorités locales et de la Liga.

He resultado negativo en 2 PCR consecutivos y estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar J’ai été testé négatif dans 2 PCR consécutifs et j’attends de recevoir l’autorisation des autorités pour pouvoir jouer pic.twitter.com/DwGDa4K98i — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 30 décembre 2021

Fede Valverde et Eduardo Camavinga ont également été testés négatifs pour la première fois ce jeudi, et ils ont une chance de figurer si la Liga et les autorités locales leur permettent de jouer s’ils continuent à être testés négatifs aujourd’hui.

Vinicius Junior et Luka Jovic sont toujours testés positifs et ils devront manquer le match de dimanche contre Getafe, l’attaquant serbe pouvant manquer le match de mercredi prochain contre Alcoyano lors du match aller des seizièmes de finale de la Copa del Rey.

Chaque équipe de la Liga est confrontée à des épidémies de Covid-19 après les vacances de Noël et il semble que cette situation ne s’arrêtera pas de si tôt.