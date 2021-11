Courtois : « Vinicius s’entraîne beaucoup pour marquer des buts comme celui-là »

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, s’est entretenu avec les médias après la victoire 2-1 de l’équipe contre Séville, où l’équipe a surmonté un déficit de 0-1 et a marqué les trois points grâce à un but tardif de Vinicius. Courtois lui-même était l’un des héros méconnus du match avec un superbe arrêt dans le temps additionnel.

« C’est toujours très dur de les affronter, ils travaillent très dur. Je suis sûr que nous allons nous améliorer lors de nos prochains matchs, nous avons continué à nous battre aujourd’hui et avons réussi à remporter la victoire. Notre entraîneur a fait quelques ajustements et nous nous sommes améliorés en seconde période. Vinicius a eu du mal au début du match, mais il a marqué un grand but plus tard », a déclaré Courtois.

Le gardien a été interrogé sur le but de Vinicius juste après avoir livré cette citation.

« Vinicius s’entraîne très dur pour marquer des buts comme celui-là. Les choses n’allaient pas pour lui mais il a confiance en lui pour faire la différence et c’est ce qu’on attend de lui, il l’a prouvé », a-t-il ajouté.

Le gardien du Real Madrid a également souligné l’importance des remplacements. Valverde et Camavinga ont changé le jeu sur le banc et Courtois les a félicités.

« Vous entrez dans la mi-temps 1-1 en sachant que vous pouvez gagner contre un adversaire coriace, mais nous pourrions changer les choses avec l’aide de nos gars. Les remplaçants, Valverde et Camavinga, nous ont beaucoup aidés », a-t-il expliqué.

Courtois a conclu son interview en partageant ses réflexions sur le calendrier à venir du Real Madrid.

« Nous jouons bien, nous gagnons. Nous affrontons l’Athletic mercredi prochain à domicile puis la Real Sociedad. L’Inter et l’Atletico à domicile viennent ensuite. Comme vous pouvez le voir, nous devons continuer, nous sommes dans la lutte pour le titre de la Liga cette année », a-t-il déclaré.