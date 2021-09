“Cousin Skeeter” a suscité la controverse lors de sa première en 1998

La sitcom Cousin Skeeter de Nickelodeon est considérée comme un classique par les fans. L’émission a duré trois saisons sur le réseau enfants et famille, diffusée de 1998 à 2001. Il mettait en vedette Robert Ri’chard dans le rôle de Bobby – et Meagan Good dans le rôle de Nina – dans un format situationnel de passage à l’âge adulte. Le spectacle était différent pour présenter une marionnette en tant que personnage principal, Skeeter, qui emménage avec la famille de Bobby et raconte les hauts et les bas de la croissance.

Tout au long du spectacle, Skeeter est traité comme un humain ordinaire, sans qu’il soit mentionné qu’il est une marionnette. Le but suspecté d’un tel était d’enseigner aux téléspectateurs à traiter les gens de manière égale et avec respect, quelles que soient leurs différences.

L’émission a été classée parmi les séries d’action les mieux notées sur le réseau. Mais une critique de Variety en 1998 qui a été publiée au début de la série n’a pas trouvé Cousin Skeeter favorable, estimant que la série renverrait “la culture noire à l’âge de pierre”. Le critique considère l’émission comme une émission qui se nourrit des stéréotypes de la communauté noire.

Plus précisément, le critique n’était pas un fan de Skeeter, écrivant : “Skeeter (exprimé par Bill Bellamy) est un petit avorton mesquin, cochon, hurlant de jive, auto-flagellant avec des sourcils broussailleux et un téléphone portable attaché à son pantalon avec pour répondre aux appels de sa légion inexplicable de prétendantes.”

Cela fait plus de 20 ans depuis les débuts de la série, et les scénaristes d’aujourd’hui ont une opinion très différente de celle de 1998. Rotten Tomatoes répertorie Cousin Skeeter comme l’une des cinq séries qui représentaient positivement la vie des Noirs à la télévision et brisaient les barrières. Le rapport met en lumière un épisode intitulé The Bicycle Thief, où Bobby, Nina et Skeeter travaillent ensemble pour trouver la personne responsable du vol du vélo de Nina. La leçon de l’épisode loué par le rapport est l’interaction entre les personnages et la police, montrant que les interactions entre la police et les enfants noirs peuvent être bonnes.