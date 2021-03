Coût estimé de Kim Kardashian’s Diamond and Opal Grill: Détails

Grande énergie de la Balance! Kim Kardashian a ajouté un autre beau bijou à sa collection. Cette fois, une grille incrustée de diamants avec des pierres d’opale.

La star de télé-réalité s’est rendue sur Instagram le 17 mars pour montrer son nouveau bling et nous sommes à peu près sans voix. Parlez de sparkle!

La grille elle-même est conçue pour couvrir les 8 dents du bas et comporte des pierres d’opale scintillantes avec des taches de rose, de vert, de jaune, de bleu et de violet sur chaque dent. Les pierres précieuses sont également soulignées de diamants pavés.

Kardashian a légendé la photo, «Alerte de gril nouvelle pierre de naissance opale», et a également étiqueté Gabby Elan Jewelry, la créatrice responsable de son nouvel embout buccal.

Gabby Elan Jewelry, qui est basée à Calabasas, a tout à fait la liste de clients célèbres, y compris Pharrell, A $ AP Rocky et Heidi Klum. Plus récemment, l’entreprise a créé Dua LipaButterfly Grill, qu’elle portait aux Grammys 2021 le dimanche 14 mars.

Nous hebdomadairey a parlé avec Elan Pinhasov, copropriétaire de Gabby Elan Jewelry et, alors que le prix officiel n’a pas été publié, et a appris que l’embout buccal d’opale et de diamant est estimé à environ 18 000 $.

Pinhasov note que le cadre en pavé de diamants totalise environ 6 000 $, en raison de la qualité de la pierre, tandis que les opales elles-mêmes coûtent près du double, sonnant à «environ» 12 000 $.

Kardashian a aussi ce bling sur son radar depuis un certain temps, car selon Pinhasov, la création de la pièce a pris près de 2 mois.

« Nous avons des sertisseurs de diamants et des sertisseurs de pierres vraiment qualifiés avec beaucoup d’expérience, c’est pourquoi il est sorti si parfait », dit le gourou de la joaillerie. Élégant par téléphone.

Kathyrn Money de Brilliant Earth note également que les pierres d’opale sont un choix «unique» pour un gril. «Les opales sont populairement connues pour leur éclat et leur feu arc-en-ciel laiteux… c’est le complément parfait à l’éclat des diamants environnants.»

Les gens avaient évidemment beaucoup à dire sur le nouveau bling de la future avocate et se sont rapidement mis à commenter son message. Influenceur Natalie Halcro a noté qu’elle était «obsédée» par l’embouchure flashy, tandis que Vraies femmes au foyer du New Jersey Star Dolores Catane a soutenu l’achat coûteux, en écrivant: « Je pense que je veux ça. »

D’autres fans ont été un peu plus critiques à l’égard du nouveau sourire étincelant de Kardashian, notant que la dernière fois qu’elle a publié une photo d’un grill scintillant sur Instagram, c’était avant son vol à Paris. Un utilisateur souligne très franchement: « Souvenez-vous que vous avez publié une photo de votre gril et que vous vous êtes fait voler. »

C’est en référence à un article que le fondateur de KKW Beauty a partagé en 2016, montrant un gril en diamant via Instagram. Quelques jours plus tard, 10 millions de dollars de ses bijoux ont été volés lors d’un vol de violette dans sa chambre d’hôtel à Paris.



