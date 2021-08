Coût et efficacité un problème ⋆ 10z viral

Le complexe correctionnel fédéral, y compris la prison administrative maximale « Supermax », à Florence, Colorado, en 2007. (Rick Wilking/.)

La plupart de ces installations sont trop coûteuses, se dégradent inutilement et ne fonctionnent pas comme elles sont censées le faire.

Les prisons à sécurité maximale sont réputées pour être les prisons les plus dures d’Amérique. Destinés à être réservés aux « pires des pires » délinquants, ils sont censés être le dernier arrêt pour les détenus au-delà de la réinsertion. Ils occupent en quelque sorte une présence dans notre société moderne ; Arnold Schwarzenegger a fait équipe avec Sylvester Stallone dans un film sur deux criminels endurcis s’échappant d’une cellule supermax. Malheureusement, cette version romancée de criminels grisonnants qui partent à vie dans une prison supermax est inexacte et contribue à une culture carcérale malsaine.

Les prisons Supermax ont gagné en popularité dans les années 1980 et 1990, lorsque les politiciens cherchaient à être « sévère contre la criminalité ». Les prisons supermax étaient destinées à abriter les criminels les plus violents et à limiter les contacts entre les membres de gangs afin d’alléger le fardeau des prisons ordinaires. Plus de 30 installations supermax sont exploitées par les États en plus de la propre installation supermax du gouvernement fédéral au Colorado. Avec le recul, les prisons supermax ont assumé un rôle démesuré dans le système pénal américain, nuisant à la mission globale de réhabilitation des criminels. Les prisons Supermax coûtent des millions de dollars à gérer chaque année, bien plus qu’une prison moyenne, et abritent moins de détenus qu’un établissement pénitentiaire moyen. De plus, ces institutions font constamment l’objet d’attaques judiciaires (pour une bonne raison), accumulant des factures d’avocat coûteuses. Le résultat final est un processus très coûteux pour contenir un nombre relativement restreint de personnes. Alors, qui payons-nous des millions de dollars pour enfermer ?

L’idée est que les prisons supermax sont réservées aux pires délinquants de la société. Par contre, ce n’est pas toujours le cas. Les prisons Supermax ne peuvent pas toujours remplir chaque cellule de détenus à sécurité maximale, ce qui signifie qu’elles ont souvent de l’espace disponible. Lorsque les autorités pénitentiaires locales traitent des installations surpeuplées, elles transfèrent souvent les détenus dans des cellules supermax vides. Cette tendance est tout à fait naturelle, mais elle conduit à des résultats tragiques.

Daniel Fathi, le directeur du National Prison Project de l’American Civil Liberties Union, a écrit pour l’ACLU à propos de ce problème :

Dans les systèmes pénitentiaires surpeuplés, la réponse typique a été de remplir les cellules supermax restantes de « prisonniers nuisibles » – ceux qui intentent des poursuites, violent les règles mineures de la prison ou agacent le personnel, mais sans aucun effort d’imagination n’exigent la sécurité extrêmement élevée de une installation supermax. Ainsi, dans le supermax du Wisconsin, l’un des « pires des pires » était un voleur de voiture de 16 ans. David Tracy, 20 ans, s’est pendu dans un supermax de Virginie ; il y avait été envoyé à 19 ans, avec une peine de 2 ans et demi pour vente de drogue.

Mais l’histoire ne s’arrête pas à la prison. Alors que certains dans les prisons supermax purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité jusqu’à leur terme et que d’autres se suicident, l’écrasante majorité de ces prisonniers sont relâchés dans la société. En fait, 95 pour cent des prisonniers supermax sont finalement libérés. Cette réalité signifie que les Américains ordinaires devraient se soucier de ce qui se passe dans les prisons supermax.

Laura Sullivan, correspondante de NPR, a décrit les conditions auxquelles sont confrontés les prisonniers supermax. Ils sont conservés dans des cellules en béton avec des chaises en acier. En dehors d’un appel téléphonique de 15 minutes par mois, les détenus se voient refuser pratiquement toute interaction humaine avec leurs codétenus ou les gardiens. Des boutons contrôlés par des gardes de sécurité permettent aux détenus individuels de se déplacer, de se doucher ou de sortir « dehors ». Cependant, “à l’extérieur” pour ces prisonniers se trouve un grand garage en béton où le soleil ne peut briller qu’à travers des barres d’acier.

Ce genre de conditions est inhumain. Il existe des preuves solides que l’isolement cellulaire est une forme de torture psychologique. L’isolement social peut rendre les gens fous, un fait reconnu depuis des décennies. Cet environnement n’est pas propice à une véritable réhabilitation, ce qui se vérifie dans les chiffres. Les détenus qui ont été libérés des prisons supermax ont des taux de récidive similaires à ceux qui étaient emprisonnés plus traditionnellement.

Cela signifie que non seulement certains prisonniers perdent la tête dans les prisons supermax, mais les prisonniers qui sont libérés intacts ne sont pas dissuadés de commettre plus d’infractions. Les études ne montrent aucun effet positif démontrable sur la récidive; en fait, dans certains cas, les détenus supermax ont plus de chances de retourner au crime. Pour les détenus qui passent par le système supermax avant d’être libérés, le système ne fonctionne pas.

Les prisons supermax ont été conçues pour limiter la violence et isoler les criminels les plus dangereux du pays. Dans cette capacité limitée, il peut y avoir de la place pour des installations supermax en Amérique, en particulier lorsqu’il s’agit de criminels notoires tels qu’El Chapo, l’Unabomber et le bombardier du marathon de Boston, qui sont hébergés dans le supermax fédéral du Colorado. Cependant, les installations supermax sont de plus en plus utilisées comme installations de débordement pour les criminels de niveau inférieur. Ainsi, la plupart des installations supermax sont trop coûteuses, se dégradent inutilement et ne fonctionnent pas pour la grande majorité des détenus. Il est temps d’en finir avec nombre d’entre eux.