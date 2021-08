Coût moyen pondéré des prêts d’État au plus bas sur 8 semaines en cas de forte demande

Le 15 juillet, le gouvernement avait donné 75 000 crores de roupies aux États pour compenser le manque à gagner de leurs revenus en raison de la mise en œuvre de la TPS.

Le coût moyen pondéré des prêts de développement de l’État (SDL) est tombé à un creux de huit semaines en raison de la forte demande des investisseurs et de la baisse des emprunts des États et des territoires de l’Union après compensation de la taxe sur les produits et services (TPS) par le gouvernement central. Sur l’ensemble des échéances, le coût moyen pondéré des emprunts pour les États s’élevait à 6,87% le 10 août, soit 11 points de base de moins qu’il y a une semaine, selon un rapport de CARE.

“Fondamentalement, le montant notifié lors de l’enchère était inférieur au montant budgété et l’absence d’un titre d’occupation plus long et une bonne demande des fonds communs de placement, des compagnies d’assurance, de l’EPFO, entre autres, ont entraîné une baisse des coûts d’emprunt”, a déclaré Ajay Manglunia, directeur général. & responsable, Institutional Fixed Income chez JM Financial.

La baisse des coûts d’emprunt peut également être attribuée à la chute des prix mondiaux du pétrole brut et des métaux industriels, qui ont apaisé les inquiétudes concernant l’inflation. Selon les données compilées sur le site Web de la Reserve Bank of India, les États et les UT ont levé 40 300 crores de Rs, contre un peu plus de 63 000 crores de Rs indiqué dans le calendrier d’emprunt indicatif des quatre dernières semaines. Les emprunts ont baissé de près de 35 % après que le Centre ait compensé la TPS aux États.

«Avec le déblocage du prêt de compensation de la TPS de 75 000 crores de roupies par le gouvernement indien aux gouvernements des États en un seul versement le 15 juillet 2021, la situation de trésorerie des États semble s’être assoupli. En conséquence, les émissions SDL sont restées inférieures aux prévisions pour la quatrième semaine consécutive », a déclaré l’agence de notation ICRA dans un rapport.

Le 15 juillet, le gouvernement avait donné 75 000 crores de roupies aux États pour compenser le manque à gagner de leurs revenus en raison de la mise en œuvre de la TPS. Le montant était d’environ la moitié du crore de Rs 1,59 lakh, qui a été accepté d’être emprunté par le Centre dans le cadre de l’exercice actuel et transféré aux États et à l’UT. Au cours des quatre dernières semaines, les émissions SDL sont restées faibles et les enchères du 10 août également, avec sept États et un UT augmentant Rs 12 100 crore, nettement inférieur au niveau indicatif. Cinq États, qui ont initialement indiqué qu’ils emprunteraient 7 200 crores de roupies, n’ont pas participé à l’enchère.

Cependant, 23 États et un UT n’ont levé que 85% du total de Rs 2,58 lakh crore, qui était sur le point d’être levé par les 28 États et un UT au cours de la période du 8 avril au 21 août, selon le calendrier d’emprunt provisoire. L’emprunt était inférieur car cinq États tels que le Karnataka, l’Himachal Pradesh, le Jharkhand, l’Odisha et le Tripura n’ont pas encore fait appel au marché pour lever des fonds.

Dans le même temps, la limite moyenne pondérée des SDL à ténor plus courte a également baissé de 19 points de base à 6,48 % le 10 août, contre 6,67 % la semaine dernière. En effet, les émissions d’échéances plus courtes ont fortement augmenté au deuxième trimestre de l’exercice en cours.