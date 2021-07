Coût, niveau de douleur et effets secondaires

Je le jure, chaque fois que je fais défiler mon flux IG, je me convainc que j’ai besoin d’un autre piercing. Il y a tellement d’excellentes façons de soigner une oreille de nos jours qu’il est difficile de ne pas vouloir empiler et superposer jusqu’à ce qu’il ne reste approximativement aucun espace. Le dernier placement qui m’obsède un peu ? Piercings Daith – alias ce petit pli de cartilage juste au-dessus de l’entrée du conduit auditif qui a l’air vraiment jolie avec une boucle d’oreille fastueuse.

Et puisque je sais que vous êtes intrigué – je veux dire, même le nom “daith” est assez intéressant en soi – j’ai préparé ce guide pratique pour faire percer votre daith, y compris combien ça fait mal, combien de temps il faut pour guérir, et tellement plus. Avertissement rapide que vous ne pourrez certainement pas parcourir cette information sans prendre rendez-vous (juste dire – c’est cool).

Qu’est-ce qu’un piercing daith ?

Les piercings Daith sont situés dans le pli le plus interne du cartilage de votre oreille (juste légèrement au-dessus de votre conduit auditif). Mis à part le fait qu’ils sont ridiculement jolis – surtout lorsqu’ils sont combinés avec des lobes d’oreilles et des hélices ornés –On pense également que les piercings Daith soulagent les migraines en activant un point de pression apaisant sur l’oreille. Shannon Freed, directrice principale des opérations de perçage chez Studs, affirme qu’il n’y a aucune preuve scientifique ou médicale pour étayer cette affirmation, mais souligne le fait que les praticiens de l’acupression / acupuncture identifient souvent la zone daith pour traiter des maux comme les migraines, la tension et maux de tête en grappe (ce qui signifie que cela pourrait fonctionner pour vous, mais ce n’est pas une garantie).

Bien sûr, les piercings Daith ne sont pas pour tout le monde. Contrairement, disons, à vos lobes, votre cartilage est assez unique pour vous et votre oreille. Plus votre cartilage est petit, moins vous aurez de chances de le faire percer (fait amusant : j’ai découvert en écrivant cette histoire et en regardant de près ma propre oreille que je n’ai, en fait, pas de place pour un piercing daith , donc le oh le). C’est pourquoi Freed dit qu’il est important de voir un perceur professionnel qui peut évaluer l’anatomie de votre oreille avant d’aller de l’avant avec le placement (c’est-à-dire absolument pas de bricolage de ce piercing, s’il vous plaît et merci).

À quel point un piercing daith est-il douloureux?

Il va sans dire que la douleur est complètement personnelle – ce qui est super insupportable pour vous peut être tout à fait bien pour votre ami. Cela dit, Freed dit que vous pouvez généralement vous attendre à ce que votre piercing daith ressemble assez à un piercing du cartilage supérieur (comme votre tour), ce qui est généralement plus douloureux (et plus difficile à guérir) que vos lobes. À part une pincée rapide et un petit larmoiement, vous ne devriez pas vous attendre à une irritation ou à une douleur prolongée, tant que vous en prenez bien soin. En parlant de …

Combien de temps faut-il pour qu’un piercing daith guérisse?

Chaque oreille est différente, mais de manière générale, Freed dit que le piercing Daith peut prendre 6 à 12 mois pour guérir complètement. Et, non, cela ne signifie pas que votre piercing sera ultra sensible tout au long du processus de guérison, mais cela signifie que vous devrez être très strict pour le nettoyer régulièrement. Assurez-vous de nettoyer doucement votre piercing daith deux ou trois fois par jour avec une solution saline ou un savon non parfumé— Et évitez l’alcool à friction, le peroxyde d’hydrogène et les onguents, dit Freed.

Vous aurez également envie de faites de votre mieux pour laisser votre piercing seul, explique-t-elle, donc pas de toucher ni de torsion (aussi tentant que cela puisse être !). Encore une chose : chaque fois que votre piercing daith s’accroche à un t-shirt, une taie d’oreiller ou une serviette de bain, cela peut irriter votre trou et prolonger le processus de guérison, alors évitez tout incident en étant très attentif à votre piercing.

Comment retirer un piercing daith ?

La clé pour échanger vos bijoux Daith est d’abord de vous assurer que votre piercing est totalement guéri. N’oubliez pas : ces bbs prennent du temps à guérir, donc si vous n’êtes pas sûr, prenez un rendez-vous de suivi avec votre perceur – ils pourront jeter un coup d’œil (et même vous aider à échanger vos bijoux si / quand vous êtes prêt) avant de commencer. Freed dit que les daiths sont généralement percés d’anneaux ou d’haltères incurvés, alors gardez ces conseils à l’esprit lorsque vient le temps de les échanger contre quelque chose de nouveau :

Anneaux: Freed dit que les studios de piercing comme Studs utilisent des cliquets, qui ont un petit poteau qui est attaché à un anneau par une charnière et qui se ferme par “clic”. “Pour le changer, retirez doucement le petit segment du plus grand segment et ouvrez-le”, explique-t-elle. Barres courbes : Commencez par saisir la barre incurvée avec votre pouce et votre index, dit Freed. « Ensuite, tournez l’une des balles – elles sont toutes les deux amovibles – vers la gauche, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. » PS Si vous retirez vos bijoux au-dessus d’un évier, assurez-vous de mettre le bouchon vers le bas pour ne pas perdre votre boucle d’oreille (!).

Psst : Ces boucles d’oreilles Daith sont tellement mignonnes

De quel côté devriez-vous faire un piercing Daith pour les migraines ?

Comme je l’ai dit, il n’y a aucune garantie qu’un piercing Daith aide les migraines, mais si vous êtes prêt à prendre un pari, il est préférable de choisir le côté de votre tête où votre migraine semble la plus importante. Si vos migraines ne sont pas spécifiques à un côté, percez l’oreille sur laquelle vous ne dormez pas – cela rendra votre processus de guérison beaucoup plus fluide (et, comme, sensiblement moins douloureux). Et même si votre piercing Daith n’arrête pas vos migraines, vous aurez au moins de nouveaux bijoux malades, non ? Droite.

Combien coûte un piercing daith ?

Le coût de votre piercing daith dépend de plusieurs choses : (1) où vous allez et (2) quels bijoux vous choisissez. A New York, les piercings daith commencent généralement autour de 30 $ à 40 $ plus un autre 50 $ à 60 $ pour les bijoux, bien qu’ils puissent certainement coûter plus cher. À la fin de la journée, essayez de vous rappeler qu’un piercing est un trou dans votre corps. Ainsi, même si ce salon de tatouage un peu louche offre une bonne affaire, il est probablement plus intelligent d’emmener votre entreprise ailleurs. Ça vaut l’investissement, vous tous.

Le dernier mot

Si votre seule raison d’obtenir un piercing Daith est d’aider à soulager vos migraines, il est probablement sage d’examiner d’autres options. Mais si vous aimez l’ambiance cool et organisée (c’est-à-dire que vous êtes tout à propos de l’~esthétique ~), il n’y a aucune raison pour que vous ne receviez pas un piercing daith, à mon humble avis. Tant que votre perceur est capable d’accéder à la zone (c’est-à-dire que votre cartilage n’est pas très petit), vous ne devriez pas trop vous en soucier. Si le pire vient au pire, tu le sors— C’est la beauté d’un piercing (… pas d’ombre aux tatouages).

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique.

