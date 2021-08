Coût réel d’achat d’une maison avec l’aide d’un prêt immobilier

Les futurs propriétaires doivent bien planifier avant de franchir le pas et s’assurer d’avoir une capacité de remboursement adéquate.

Beaucoup considèrent que posséder une maison est l’un des objectifs financiers les plus importants d’une vie. Un foyer ne sert pas seulement de refuge au-dessus de nos têtes, mais construit également notre identité et c’est quelque chose que nous prévoyons de laisser à nos prochaines générations dans le but d’assurer leur avenir. En fait, selon le rapport Aspiration Index 2021 de BankBazaar, l’accession à la propriété est le principal objectif de richesse pour la plupart des personnes interrogées avec un score d’« Importance » impressionnant de 90,7, malgré la pandémie affectant principalement la plupart des facettes de notre vie au cours des deux dernières années. .

Le rapport de l’enquête indique également que l’« écart de préparation » de l’objectif d’accession à la propriété (la différence entre l’importance et la préparation que les répondants attribuent à n’importe quel objectif) est supérieur à la moyenne à 6,3, indiquant que beaucoup pensent encore qu’ils ont une certaine distance à parcourir pour être en mesure de acheter une maison.

Inutile de dire que l’achat d’une maison n’est pas bon marché. Parfois, le coût de possession d’une maison peut atteindre 10 à 15 fois le revenu annuel actuel du ménage, voire plus, surtout si vous envisagez d’acheter une propriété dans une grande ville où les prix de l’immobilier sont très élevés. Naturellement, la plupart des gens ont ainsi recours à un prêt immobilier pour financer leur achat de logement qu’ils remboursent avec intérêts sur une période pouvant aller jusqu’à 30 ans. De plus, il pourrait y avoir plusieurs autres dépenses importantes que vous pourriez avoir à payer avec vos propres ressources. En tant que tel, il est tout à fait logique d’être conscient de ces dépenses tout en planifiant quelque chose d’aussi important que l’achat d’une maison. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à faire une estimation approximative du coût réel d’achat d’une maison avec l’aide d’un prêt immobilier.

Acompte

Les prêts immobiliers financent généralement jusqu’à 90 % de la valeur d’une propriété ; ce qui signifie que les 10% restants doivent être payés de leur poche. Cependant, si votre prêt immobilier est, disons, supérieur à Rs 75 lakh, votre prêteur ne peut approuver que jusqu’à 75% du montant du prêt et les 25% restants doivent être payés comme acompte. Par exemple, si votre propriété est évaluée à Rs 30 lakh, votre exigence d’acompte pourrait être de 10% de ce montant, c’est-à-dire Rs 3 lakh. Mais si votre propriété est évaluée à Rs 1 crore, vous devrez peut-être débourser 25%, soit Rs 25 lakh en acompte.

Intérêt du prêt immobilier

Il s’agit généralement de la dépense la plus importante liée à l’accession à la propriété, bien que la plupart des banques aient réduit leurs taux d’intérêt sur les prêts immobiliers à des creux de plusieurs décennies au cours des dernières années. Le taux d’intérêt applicable au prêt immobilier est déterminé par le prêteur en fonction de plusieurs facteurs, tels que l’âge, le sexe, le revenu, le pointage de crédit, la valeur de la propriété, le ratio prêt-valeur (LTV) de l’emprunteur, etc. Juste pour vous donner une idée, supposons que vous soyez une personne de 30 ans avec une cote de crédit de plus de 800 et que vous envisagez d’acheter une maison d’une valeur de Rs 30 lakh. Votre LTV est de 90%, donc le montant de votre prêt immobilier est de Rs 27 lakh.

Si votre prêteur approuve le prêt à 6,75 % par an pour une durée de 30 ans, vos IME seraient de 17 512 Rs pour 30 ans (en supposant un taux d’intérêt constant tout au long de la durée du prêt) équivalant au total des intérêts payables à Rs 36,04 lakh et au montant total du remboursement à Rs 63,04 lakh. Si le même individu envisage d’acheter une maison d’une valeur de 1 crore de Rs, le montant de son prêt pourrait être de 75 lakh de Rs, et à un intérêt de 7% par an pendant 30 ans, ses IME pourraient être de 49 897 Rs, l’intérêt total de 1,04 crore de Rs et le total montant du remboursement Rs 1,8 crore.

En tant que tel, il est important d’avoir une cote de crédit élevée pour obtenir les meilleurs taux disponibles et une capacité de remboursement suffisante pour pouvoir rembourser le prêt en totalité à temps sans perturber d’autres objectifs financiers critiques. Il est également utile que les emprunteurs puissent utiliser des aubaines occasionnelles pour rembourser par anticipation un prêt de temps à autre (il n’y a pas de pénalités pour rembourser par anticipation un prêt immobilier à taux variable) afin de réduire considérablement le total des intérêts à payer et de se libérer de la dette plus tôt.

Autres charges liées aux prêts immobiliers

Certains frais supplémentaires doivent être payés aux prêteurs dans le cadre d’un prêt immobilier, tels que les frais de traitement de prêt, les frais de documentation, les frais d’avis juridique, les frais d’évaluation de propriété, etc. Les frais de traitement de prêt sont un montant non remboursable payé au prêteur constituant un petit pourcentage du prêt. Certains prêteurs peuvent regrouper la documentation, l’avis juridique et les frais d’évaluation dans le cadre des frais de traitement, tandis que d’autres peuvent les facturer séparément.

Frais de mémoire de dépôt du titre de propriété (MODT)

Le prêteur détient le titre de propriété de la propriété pendant la durée du prêt immobilier jusqu’à ce que toutes les cotisations soient entièrement acquittées. Les prêteurs facturent des frais pour la détention du titre de propriété appelés frais MODT, qui varient généralement de 0,1 % à 0,3 % du montant du prêt immobilier et peuvent varier d’un État à l’autre. Les frais de traitement, les frais d’avis juridique et les frais de MODT sont généralement inférieurs à 1% du prêt et sont souvent annulés, plafonnés ou actualisés.

Droits de timbre et frais d’enregistrement

Les gouvernements des États prélèvent des droits de timbre et des frais d’enregistrement sur chaque transaction immobilière. Ces frais varient en fonction de l’emplacement, du prix et de la taille de la propriété, entre autres facteurs. Les droits de timbre et les frais d’enregistrement représentent ensemble près de 3% à 6% de la valeur de la propriété. Si la propriété est achetée par l’intermédiaire d’un courtier, l’acheteur doit payer les frais de courtage et les frais juridiques, qui peuvent représenter de 1 % à 2 % de la valeur totale de la propriété. Ainsi, en supposant des frais d’enregistrement et de timbre à 6% et de courtage à 1% (total 7%), ceux-ci pourraient s’élever à Rs 2,1 lakh pour une propriété Rs 30 lakh, et Rs 7 lakh pour une propriété Rs 1 crore.

Autres dépenses

En dehors de ceux-ci, un acheteur peut également devoir payer plusieurs autres frais au promoteur, y compris les frais d’électricité et d’eau, l’augmentation du plancher, les taxes municipales, l’entretien annuel de la société et les frais de club-house (le cas échéant), ce qui représente un montant substantiel. . Le développeur peut également facturer séparément des équipements tels qu’une piscine, une salle de sport, un abonnement à un club-house, un parking ombragé, etc. De plus, les propriétés en construction impliquent un paiement de TPS. Ensuite, il y a les frais d’entretien mensuels qui doivent être payés en plus des IME qui sont déterminés en fonction de la zone super bâtie de la propriété et des commodités et de l’emplacement de la société d’appartements. Vient ensuite le coût de l’ameublement de la maison qui pourrait également se chiffrer en milliers de dollars selon vos préférences et votre budget. Vous devrez peut-être également payer une somme importante aux déménageurs et aux emballeurs lors de votre déménagement dans la nouvelle maison.

Alors, à combien s’élèvent ces frais ?

Regardons ce tableau pour connaître le coût total de deux propriétés prêtes à emménager (donc, pas de TPS), l’une au prix de Rs 30 lakh et l’autre à Rs 1 crore achetées sur un prêt pendant 30 ans sans faire aucun prépaiements partiels. N’oubliez pas qu’il ne s’agit que de chiffres indicatifs et que les coûts réels peuvent varier considérablement en fonction du type, de la taille et de l’emplacement de la propriété.

En tant que tel, une propriété de Rs 30 lakh sur un prêt immobilier pourrait coûter près de Rs 80 lakh en 30 ans, tandis qu’une propriété de Rs 1 crore pourrait coûter Rs 2,38 crore au cours de la même période. Notez que les nouveaux propriétaires éligibles de logements abordables pourraient également bénéficier de bonifications d’intérêts dans le cadre du Pradhan Mantri Awas Yojana, ce qui pourrait réduire davantage les coûts.

En conclusion, les aspirants propriétaires doivent bien planifier avant de franchir le pas et s’assurer d’avoir une capacité de remboursement adéquate. Ils doivent également s’assurer que leurs cotes de crédit sont supérieures à 750 tout au long de la durée du prêt afin d’éviter des charges d’intérêt supplémentaires. Enfin, ils doivent évaluer soigneusement l’abordabilité de leurs IME en tenant compte d’autres objectifs et responsabilités clés, car tout laxisme pourrait nuire à leurs finances.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

