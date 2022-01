Coutinho aurait donné son feu vert pour quitter Barcelone

Philippe Coutinho aurait donné le feu vert pour quitter Barcelone sous certaines conditions. Ces conditions sont apparemment un retour en Angleterre. Le Brésilien a connu une période tumultueuse depuis son arrivée à Barcelone en provenance de Liverpool et un retour en Angleterre pourrait être ce qui contribuera à susciter l’éclat que nous avions l’habitude de voir en Premier League.

Les deux clubs qui sont liés à un retour potentiel en Angleterre sont Tottenham et Arsenal. Les deux parties pourraient être capables d’aider avec le salaire élevé que Coutinho commande et peut-être même d’aider le Barça à récupérer peut-être une petite fraction des fonds qu’ils ont dépensés pour Philippe.

L’option de sauvegarde, et celle qui semble honnêtement la plus probable, est un prêt avec option d’achat ou obligation d’achat. Cela aiderait Coutinho à retrouver une forme avant la Coupe du monde et à retirer son salaire, ou au moins une partie, des livres du Barca.