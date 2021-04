Coutinho de Barcelone admet que “ la récupération est lente ” après une opération au genou

Philippe Coutinho (vous vous souvenez de lui?) A fait le point sur sa convalescence après une opération au genou et admet que c’est lent à l’heure actuelle.

Le Brésilien est passé sous le bistouri en janvier et devait initialement être absent pour trois mois supplémentaires. Cependant, son rétablissement ne s’est pas déroulé comme prévu et il a subi une autre opération début avril.

On ne sait toujours pas quand Coutinho pourrait être de retour en action, mais il a offert un aperçu avec une publication sur les médias sociaux.

Il a écrit: «Chaque jour est une nouvelle bataille, exigeant le meilleur de moi-même! La récupération est lente, nécessite de la patience et du dévouement. Les défis me motivent toujours. Je travaille dur et je suis convaincu que je retournerai au mieux de mes capacités en faisant ce que j’aime le plus. DIEU est avec moi et je suis sûr que ceux qui m’aiment et mon travail le sont aussi! Merci pour toute la positivité envoyée. »

Il semble que nous ne reverrons plus Coutinho en maillot de Barcelone cette saison et il est également un doute pour la campagne brésilienne de la Copa America.

Les spéculations se poursuivent également sur l’avenir de Coutinho au Camp Nou avec les dernières rumeurs suggérant qu’Everton pourrait souhaiter amener un autre flop du Barca à Goodison Park.