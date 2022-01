Coutinho débarque à Birmingham

01/11/2022 à 19:33 CET

Le Brésilien Philippe Coutinho est arrivé mardi à Birmingham (Angleterre), après avoir obtenu un permis de travail pour signer pour Aston Villa.

Le milieu de terrain a clôturé la semaine dernière son prêt à Villa, en provenance de Barcelone, jusqu’à la fin de la saison. Coutinho a passé la reconnaissance en France et a atterri ce mardi à Birmingham, en avion privé, une fois le permis de travail obtenu.

Coutinho rejoindra les séances d’entraînement de Villa ce mercredi, et pourrait être aux ordres de Steven Gerrard ce samedi pour le duel contre Manchester United, en Premier League.

L’entraîneur anglais a assuré qu’ils évalueraient la disponibilité du Brésilien en fonction de sa condition physique et c’est Coutinho vient de vaincre le covid, après avoir été testé positif le 30 décembre et n’avoir plus joué depuis le 12 décembre.