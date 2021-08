Coutinho et Griezmann prochains en ligne pour les baisses de salaire à Barcelone – rapport

Barcelone espère annoncer sous peu que Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto ont suivi l’exemple de Gerard Pique en acceptant des réductions de salaire et se tourneront ensuite vers d’autres membres de l’équipe.

Philippe Coutinho et Antoine Griezmann semblent être les prochains joueurs sur la liste des pourparlers de contrat car le duo est parmi les mieux rémunérés du club, selon Ara.

Les deux joueurs avaient été liés à des sorties cet été, afin de garder Lionel Messi, mais maintenant que le capitaine est parti, il semble que les deux joueurs resteront au Camp Nou.

Griezmann est déjà tourné vers l’avenir après avoir fait sa 100e apparition pour le club lors de la victoire 4-2 de la Liga dimanche contre la Real Sociedad.

“Je suis fier et heureux d’avoir atteint ce chiffre”, a-t-il déclaré. “J’espère pouvoir jouer encore 100 matchs et continuer à tout donner pour entrer dans l’histoire avec ce club. Je veux continuer à aider l’équipe sur et en dehors du terrain, en attaque et en défense, et profiter du Barça.

Origine | Télévision du Barça