Coutinho fait une promesse aux fans de Villa; révèle le rôle de Gerrard dans le déménagement après avoir terminé le changement de prêt

Aston Villa a finalisé la signature du prêt de Philippe Coutinho de Barcelone après que le Brésilien a obtenu avec succès un permis de travail.

Le club de Premier League a annoncé mardi soir que les formalités du transfert, qui comprend une option d’achat, avaient désormais été accomplies, avec Coutinho en ligne pour faire ses débuts contre Manchester United samedi.

« Philippe Coutinho est arrivé à Bodymoor Heath mardi après-midi pour terminer son déménagement à Aston Villa », indique un communiqué du club.

«L’international brésilien, 29 ans, s’est rendu directement au complexe d’entraînement du club après avoir atterri à Birmingham, après avoir terminé avec succès ses études médicales et obtenu un permis de travail.

« Coutinho passera le reste de la saison en prêt à Villa Park par le FC Barcelone, avec l’accord comprenant une option d’achat. »

Barcelone a confirmé que Villa paierait une partie du salaire de Coutinho alors qu’il revenait en Premier League après quatre ans et que les équipes renouaient avec l’ancien coéquipier de Liverpool Steven Gerrard.

Coutinho a rejoint Barcelone en provenance de Liverpool en 2018 dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 146 millions de livres sterling, mais a connu des difficultés au Camp Nou et a passé la saison 2019-2020 en prêt au Bayern Munich.

Philippe Coutinho est de retour en Premier League. pic.twitter.com/VGpAQf50XM – Aston Villa (@AVFCOfficial) 11 janvier 2022

Bien qu’il ait aidé le Barça à remporter la Liga en 2018 et 2019, il n’a jamais retrouvé la forme qu’il a affichée en Premier League.

Gerrard obtient son homme

Coutinho, qui a passé du temps en France en attendant que le permis de travail soit traité, devient la première signature de Gerrard à Villa depuis qu’il a rejoint les Rangers en novembre pour remplacer Dean Smith.

« C’est un plaisir d’être ici ; c’est un grand club », a déclaré Coutinho sur www.avfc.co.uk.

« J’ai beaucoup parlé avec le manager, avec Stevie, et il m’a parlé du club et de ses ambitions. Je suis très heureux d’être ici et je cherche à profiter de mon football.

« Je connais Stevie depuis longtemps. J’ai joué avec lui et j’ai beaucoup appris de lui.

« C’est quelqu’un pour qui j’ai une grande admiration. J’espère faire de mon mieux ici. Bien sûr, je vais travailler dur et j’espère qu’ensemble, nous pourrons faire du bon travail.

Coutinho jure de montrer sa valeur

Coutinho pourrait faire ses débuts à Villa contre United. Et il est confiant de pouvoir à nouveau faire forte impression en Premier League.

« J’ai hâte de rencontrer les fans, d’être sur le terrain. Je sais et je sens qu’ils sont heureux que je sois ici », a-t-il déclaré.

«Je veux rembourser cela sur le terrain et profiter de mon football. J’ai hâte d’être sur le terrain.

«Je veux toujours être à mon meilleur, faire mon travail. C’est pour cela que je travaille dur tous les jours. J’espère que ce sera un bon reste de la saison ici.

Pendant ce temps, il est entendu qu’Everton est intéressé par un transfert pour le milieu de terrain de Villa Anwar El Ghazi, qui a quitté le banc pour les phases finales de la défaite au troisième tour de la FA Cup à Old Trafford lundi soir.

Villa traquerait également le défenseur d’Everton Lucas Digne, qui est tombé en disgrâce auprès du patron des Toffees, Rafael Benitez.

