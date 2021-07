Couture durable, Mega Yachts se mêlent au Monténégro – WWD

“Je veux vraiment que les gens voient que la mode verte peut être extrêmement glamour, sexy et attrayante”, a déclaré Ronald van der Kemp samedi soir, quelques instants après que le dernier de ses modèles – en robes de mousseline à la dérive – ait quitté le podium bordé de palmiers, avec méga yachts et montagnes en toile de fond.

Le créateur néerlandais était le dernier participant de haut niveau au Festival international de la mode, un événement en plein air de deux jours à Porto Monténégro conçu pour mettre en lumière les créateurs locaux et internationaux – et une destination de villégiature spectaculaire de fjords et d’eau cristalline. l’eau.

Van der Kemp a été abasourdi par les vues sur la mer, les cyprès, les villages médiévaux pittoresques – et les foules à la mode se promenant dans la marina dans leurs robes Gucci, leurs mules Bottega Veneta et leurs sacs Lady Dior. « Les femmes prennent vraiment soin d’elles. C’est une chose très importante que vous voyez ici », s’est-il émerveillé.

Le créateur a apporté sa collection couture automne 2021, dévoilée à Paris plus tôt ce mois-ci: une poignée de modèles passés, plus une pléthore de «robes estivales très fluides» exaltant un cache d’imprimés de couture vintage des années 1970 et 1980. Le spectacle s’est déroulé à un rythme très lent – en phase avec la vitesse du Monténégro – et s’est étendu sur 70 looks défilés un par un sur une longue jetée.

Van der Kemp a déclaré qu’il avait plusieurs rendez-vous de vente réservés après le salon et qu’il était ravi d’avoir des réunions avec les clients en personne après plus d’un an de perturbations liées au coronavirus.

Le Festival international de la mode de cette année a eu lieu à une plus petite échelle que les éditions précédentes en raison de restrictions liées à la pandémie. La zone des coulisses ne pouvait accueillir que 20 mannequins et la piste extérieure ne pouvait accueillir que 200 invités.

Pourtant, l’organisateur, l’agence événementielle Fabrika basée à Belgrade, a accueilli une poignée d’équipes de télévision des pays des Balkans, ainsi que de nombreux sponsors dont l’hôtel de luxe Regent, l’Union européenne, la marque horlogère Hublot et le constructeur automobile Renault.

Vesna Mandić, fondatrice et directrice générale de Fabrika, a déclaré que Porto Monténégro tenait à créer un calendrier social animé pour les personnes qui affluent vers sa marina de classe mondiale et ses hôtels et résidences de luxe – et le Festival international de la mode ajoute à une liste de danse , des spectacles sportifs et musicaux organisés durant la saison estivale.

Le programme de deux jours avait un thème « vert » et comprenait des défilés de Lisca, une entreprise slovène de lingerie et de maillots de bain qui exerce ses activités dans 60 pays, et deux designers monténégrins : Maja Pavićević, dont l’atelier de trois ans ne fabrique que des pièces uniques , et Aleksandra Džaković, dont la marque Akka est construite sur des matériaux biodégradables et des techniques de production sans couture. Ses modes coquette rappelaient les formes géométriques de l’ère spatiale de Pierre Cardin, mais s’inspiraient en fait du costume national monténégrin.

Avant de déménager à Porto Monténégro en 2018, Mandić avait auparavant organisé son festival de mode pendant 23 ans à Kotor, une ville fortifiée prisée pour ses rues sinueuses et ses églises romanes. Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Zuhair Murad, Diane von Furstenberg, Emanuel Ungaro et Max Mara font partie des grandes marques à avoir participé.

Mandić a noté que Calvin Klein a organisé son premier défilé de mode en Europe à Kotor, qui compte également son lot de méga yachts et de visiteurs célèbres.

La région du Monténégro abrite de nombreux créateurs en herbe, avec une semaine de la mode semestrielle dans la capitale Podgorica.

Les défilés de mode de samedi soir ont été diffusés en direct et les collections RVDK et Akka ont également défilé dans les cafés animés du front de mer de Tivat, la ville voisine de Porto Monténégro.

“Je crois que la mode durable est pour tout le monde”, a déclaré Oana Cristina Popa, ambassadrice de l’UE au Monténégro, avant l’exposition. « Nous devons soutenir les jeunes créateurs et designers qui promeuvent une mode lente et durable au lieu de la mode rapide. »

