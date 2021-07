Couverture complète du premier test au Cap – heure du coup d’envoi, nouvelles de l’équipe et dernières nouvelles

Les Lions britanniques et irlandais affrontent les champions du monde d’Afrique du Sud lors du premier test de leur tournée estivale ce week-end.

Les Lions ont remporté cinq de leurs six matchs d’échauffement avant la série de trois tests à succès contre les Springboks.

.

Les Lions britanniques et irlandais affrontent les champions du monde d’Afrique du Sud lors du premier test de leur tournée estivale ce week-end

Les hommes de Warren Gatland ont perdu 17-13 face à une équipe sud-africaine A la semaine dernière avant de rebondir avec une belle victoire contre les Stormers.

Maintenant, l’action devient sérieuse cet été avec les Lions qui cherchent à prendre une avance rapide dans les tests.

Les deux équipes s’affronteront au Cap ce week-end avant que les deux derniers tests n’aient lieu à Johannesburg les samedis suivants.

L’Afrique du Sud, qui a battu les Lions 2-1 lors de la dernière série en 2009, est le champion du monde en titre après avoir battu l’Angleterre en finale de la Coupe du monde en 2019.

Plusieurs joueurs anglais de ce match affronteront les hommes de Jacques Nienaber ce week-end et chercheront à se venger.

talkSPORT vous offrira une couverture complète de la série Test cet été alors que les Lions cherchent à ramener la gloire à la maison.

Afrique du Sud v The Lions : comment écouter

La finale aura lieu le samedi 24 juillet à 17h.

Une couverture complète du Cape Town Stadium sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Craig Doyle sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Andrew McKenna et James Haskell.

Nous aurons également des analyses d’experts des anciens Lions Ben Kay et Tommy Bowe.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Le capitaine sud-africain Siya Kolisi mènera ses hommes contre les Lions Afrique du Sud contre les Lions : les équipes

Les Lions devraient nommer leur équipe pour affronter l’Afrique du Sud jeudi.

Ils ont commencé les préparatifs pour le test de samedi avec seulement Finn Russell exclu en raison de sa blessure au tendon d’Achille.

Liam Williams a terminé les protocoles de retour au jeu pour une commotion cérébrale, le plaçant en lice pour commencer.

Les Springboks ont nommé leur équipe mardi.

Première ligne: W Le Roux (Toyota Verblitz), C Kolbe (Toulouse), L Am (Cell C Sharks), D De Allende (Munster), M Mapimpi (Cell C Sharks), H Pollard (Montpellier), F De Klerk (Vente), O Nche (Cell C Sharks), B Mbonambi (DHL Stormers), T Nyakane (Vodacom Bulls), E Etzebeth (Toulon), F Mostert (Honda Heat), S Kolisi (Cell C Sharks, capt), P Du Toit (DHL Stormers), K Smith (Yamaha Jubilo).

Remplaçants: M Marx (Kubota Spears), S Kitshoff (DHL Stormers), F Malherbe (DHL Stormers), L De Jager (Vente), R Elstadt (Toulouse), H Jantjies (DHL Stormers), E Jantjies (Pau), D Willemse ( DHL Stormers).

.

Owen Farrell est devenu un véritable leader dans l’équipe des Lions Afrique du Sud contre les Lions : qu’est-ce qui a été dit ?

Le pilier des Lions, Tadhg Furlong : « C’est du rugby de grand garçon, sur une grande scène. Vous pouvez le sentir autour de l’endroit. Cela a beaucoup d’importance – les joueurs de rugby en général sont à la hauteur de ces occasions, avec ce désir interne de bien faire.

« C’est nerveux. Tout le monde est un peu sur le qui-vive. Nous sommes maintenant dans le vif du sujet de la tournée et cela signifie beaucoup pour les gens, donc tout le monde attend de voir comment cela se passe – si vous êtes dans ou hors de l’équipe.

“Cela signifie tellement pour moi, pas pour en parler personnellement, mais j’ai traversé une année difficile avec des blessures, etc.

“Mais il y avait toujours une lumière au bout du tunnel où vous essayez de participer à une tournée Lions et de faire quelque chose de spécial avec ce groupe de joueurs.”

L’ailier des Lions Anthony Watson : « L’importance du jeu de coups de pied, c’était énorme dans cette finale de Coupe du monde. Nous sommes sortis deuxième derrière eux. Ils nous ont définitivement dominés dans ce domaine.

«Ils ont pris un grand élan et obtenu une excellente position sur le terrain dans cette région, ce qui leur a donné l’avance dont ils avaient besoin.

“Et comme pour le match A de l’Afrique du Sud la semaine dernière ainsi que pour la finale de la Coupe du monde, le début a été énorme.

« Nous ne nous sommes pas mis en bonne position dans aucun de ces deux matchs et nous nous sommes donc retrouvés à essayer de nous frayer un chemin dans le match, ce qui est beaucoup plus difficile contre une équipe comme l’Afrique du Sud.

« C’est important de prendre un bon départ, à 100 pour cent contre ces gars-là. Et c’est tout à plus petite échelle si vous regardez l’ensemble de la série – à quel point il est important de bien démarrer, non seulement dans le jeu mais dans la série.

La couverture en direct et exclusive de talkSPORT du British & Irish Lions’ Tour en Afrique du Sud se poursuit samedi avec le 1er test contre les champions du monde Springboks. La couverture avec Craig Doyle et les anciens Lions Ben Kay, James Haskell et Tommy Bowe commence à partir de 16h.

Avant cela, ne manquez pas le Lions Daily sur talkSPORT 2 chaque jour à partir de 17h00 et le vendredi un aperçu spécial test sur talkSPORT à 19h00 comprenant le légendaire entraîneur des Lions Sir Ian McGeechan et le vainqueur de la Coupe du monde Bryan Habana.

Nous sommes votre foyer pour le rugby Lions !