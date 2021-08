Couverture complète du troisième test décideur à Cape Town – heure du coup d’envoi et dernières nouvelles de l’équipe

Les Lions britanniques et irlandais affrontent les champions du monde d’Afrique du Sud lors de la troisième et dernière épreuve de leur tournée estivale ce week-end.

La série à succès est à égalité avec une victoire chacune après que les Springboks ont riposté le week-end dernier.

Les Lions devront repartir pour le troisième Test au Cap ce week-end

Les Lions ont remporté une victoire spectaculaire lors de l’affrontement d’ouverture, mais l’Afrique du Sud a rebondi avec une victoire de 27-9 au Cap pour mener la série à un point décisif.

Ce fut un deuxième match tendu et fougueux et met en place une énorme réunion finale ce week-end.

talkSPORT vous a présenté l’intégralité de la tournée des Lions de cet été et nous serons de nouveau présents à l’ombre de Table Mountain ce samedi pour le choc final.

Afrique du Sud contre British & Irish Lions : comment écouter

Le troisième et dernier Test débutera à 17h le samedi 7 août.

Une couverture complète du Cape Town Stadium sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Craig Doyle sera votre hôte et les commentaires viendront d’Andrew McKenna et des anciens Lions Ben Kay et James Haskell.

Les Lions britanniques et irlandais et l’Afrique du Sud s’affrontent ce week-end lors de leur troisième et dernier test Afrique du Sud contre les Lions : compositions confirmées

Les alignements pour le troisième test seront confirmés plus tard cette semaine, mais voici comment les équipes ont commencé le week-end dernier.

Afrique du Sud: W Le Roux (Toyota Verblitz) ; C Kolbe (Toulouse), L Am (Cellule C Sharks), D De Allende (Munster), M Mapimpi (Cellule C Sharks); H Pollard (vice-capitaine, Montpellier), F De Klerk (Vente) ; S Kitshoff (DHL Stormers), B Mbonambi (DHL Stormers), F Malherbe (DHL Stormers), E Etzebeth (Toulon), F Mostert (Honda Heat), S Kolisi (Cell C Sharks, capt), PS Du Toit (DHL Stormers) ), J Wiese (Leicester).

Remplaçants: M Marx (Kubota Spears), T Nyakane (Vodacom Bulls), V Koch (Saracens), L De Jager (Sale), M van Staden (Vodacom Bulls), K Smith (Yamaha Jubilo), H Jantjies (DHL Stormers), D Willemse (DHL Stormers).

Les Lions: S Hogg (Exeter, Écosse) ; A Watson (Bath, Angleterre), C Harris (Gloucester, Écosse), R Henshaw (Leinster, Irlande), D Van Der Merwe (Worcester, Écosse) ; D Biggar (Northampton, Pays de Galles), C Murray (Munster, Irlande) ; M Vunipola (Sarrasins, Angleterre), L Cowan-Dickie (Exeter, Angleterre), T Furlong (Leinster, Irlande), M Itoje (Sarrasins, Angleterre), AW Jones – capitaine (Ospreys, Pays de Galles), C Lawes (Northampton, Angleterre ), T Curry (Sale, Angleterre), J Conan (Leinster, Irlande).

Remplaçants: K Owens (Scarlets, Pays de Galles), R Sutherland (Worcester, Écosse), K Sinckler (Bristol, Angleterre), T Beirne (Munster, Irlande), T Faletau (Bath, Pays de Galles), A Price (Glasgow, Écosse), O Farrell (Sarrasins, Angleterre), E Daly (Sarrasins, Angleterre).

Les dates de la tournée des Lions confirmées

3 juillet : Emirates Lions 14 – 56 Les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

7 juillet : Cell C Sharks 7 – 54 Les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

10 juillet : Cell C Sharks 31 – 71 Les Lions britanniques et irlandais (Loftus Versfeld, Pretoria)

14 juillet (19h, heure du Royaume-Uni) : Afrique du Sud ‘A’ 17-13 The British & Irish Lions (Stade du Cap, Le Cap)

17 juillet (17h, heure du Royaume-Uni) : DHL Stormers 3-49 Les Lions britanniques et irlandais (Stade du Cap, Le Cap)

24 juillet (17h, heure du Royaume-Uni) : Springboks 17-22 Les Lions britanniques et irlandais (1er test, Cape Town Stadium, Cape Town)

31 juillet (17h, heure du Royaume-Uni) : Springboks 27-9 Les Lions britanniques et irlandais (2e test, Cape Town Stadium, Cape Town)

7 août (17h, heure du Royaume-Uni) : Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (3e test, Cape Town Stadium, Cape Town)

Afrique du Sud contre British & Irish Lions : qu’est-ce qui a été dit ?

Alun Wyn Jones a averti l’Afrique du Sud que ses Lions entreront dans le match de samedi avec l’intention de restaurer leur fierté blessée.

«Ce sera évidemment la plus grosse semaine de la tournée maintenant. C’est la dernière chance d’y remédier. Nous avons de la chance d’avoir une autre semaine », a déclaré le skipper des Lions.

« On a beaucoup parlé d’un Springbok blessé, mais je pense que les Lions ont pris un coup et nous devons y remédier.

« Immédiatement après le match, nous nous sommes réunis et avons dit que nous devions rester ensemble. Il y avait beaucoup de contact visuel.

« Tout le monde est bien conscient que Warren apportera des changements – il est connu pour apporter des changements – et nous y retournons.

« Il y aura probablement des opportunités pour certains et il y a certainement un sentiment que nous pouvons probablement y remédier.

« Ce sera intéressant de voir ce que Warren fait avec l’équipe. Mais ce sera certainement une grosse semaine.

Jones insiste sur le fait que ce sont les échecs des Lions plutôt que la réponse de l’Afrique du Sud après leur défaite lors du premier test qui a conduit à leur chute.

“De l’extérieur, cela ressemblait probablement à un contrecoup, mais d’où je suis assis ici, nous ne nous sommes pas aidés”, a déclaré Jones.

« Nous savions bien sur quoi ils allaient s’améliorer. Ils nous ont probablement fait ce que nous voulions leur faire. Ils ont essayé de le faire la semaine dernière, ils l’ont probablement fait mieux et nous en avons vu plus. »

Avec le niveau des seires à 1 pièce, tout se résume à un match final entre les Lions britanniques et irlandais et les champions du monde d’Afrique du Sud.

