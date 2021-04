Couverture complète et commentaires de l’Espagne du choc des quarts de finale de la Ligue Europa

Manchester United affrontera Grenade ce soir lors du match aller de leur quart de finale de la Ligue Europa.

United a devancé l’AC Milan au dernier tour pour atteindre les huit derniers tandis que Grenade battait Molde.

.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer affronte Grenade en Ligue Europa ce soir

Les Red Devils sont parmi les principaux favoris pour la gloire dans la compétition de cette saison et peuvent faire un énorme pas en avant vers les demi-finales en Espagne ce soir.

Grenade est actuellement neuvième du tableau de la Liga et a perdu contre Villarreal ce week-end.

Mais ils ont impressionné en Europe cette saison et seront impatients de créer une surprise contre United.

Granada v Man United: Comment écouter

Ce match aller des quarts de finale débutera à 20 heures le jeudi 8 avril.

Une couverture complète du Nuevo Estadio de Los Carmenes sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

La star de Man United, Marcus Rashford, est disponible pour l’affrontement à Grenade Grenade contre Man United: équipes confirmées

Grenade XI: Rui Silva; Díaz, Vallejo, Duarte, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Puertas; Soldado

Man United XI: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, McTominay; James, Fernandes, Rashford; Greenwood

.

Man United a battu l’AC Milan au dernier tour de la Ligue Europa de Grenade contre Man United: qu’est-ce qui a été dit?

Diego Martinez, patron de Grenade: «Nous respectons toutes les équipes et nous n’allons pas découvrir pour le moment ce qu’est United. C’est un géant en Europe, c’est une équipe incroyable.

«Mais si nous sommes en quarts de finale et que nous les affrontons, c’est parce que nous avons fait beaucoup de bonnes choses.

«Nous allons jouer 180 minutes, plus le temps additionnel, et nous croyons en nos possibilités.

«L’année dernière, nous étions candidats, un, deux ou trois pour être de retour en deuxième division et nous nous sommes retrouvés en Europe.

«Il y a une phrase dans notre loge ‘ils ne savaient pas que c’est impossible alors ils l’ont fait’ alors c’est ce à quoi nous essayons de penser.

«Nous sommes très fiers des gens que nous avons ici, car avec cela, nous pouvons aller n’importe où.

«Nous pouvons aller dans le désert ou n’importe où parce que nous nous sentons forts, nous voulons profiter au maximum du moment et c’est quelque chose qui nous fait grandir en soi.»