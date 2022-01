Couverture CyberAssurance Individuelle : Que couvre-t-elle et quels avantages cela vous apportera-t-il ?

Un cyberplan de vente au détail qui offre plusieurs couvertures par le biais de leur police, telles que le vol d’identité, les atteintes à la réputation, la cyberintimidation, la cyberextorsion, etc. aide les individus à se protéger contre de telles cyberattaques.

Avec l’utilisation accrue des plateformes numériques et les avancées technologiques, la cybercriminalité se développe à un rythme croissant. Selon diverses conclusions et rapports de l’industrie, le risque accru posé aux actifs numériques de valeur par les cybercriminels a par la suite accru le besoin de cyberassurance.

Supriya Rathi – directeur à temps plein, Anand Rathi Insurance Brokers, a déclaré : « Un cyberplan de détail qui offre plusieurs couvertures par le biais de leur police, telles que le vol d’identité, les atteintes à la réputation, la cyberintimidation, la cyberextorsion, etc. aide les individus à se protéger contre de telles cyberattaques. . «

Voici les couvertures de la police de cyber-assurance de détail ;

1. Vol d’identité :

Cette couverture comprend les Pertes de salaire dues à l’usurpation d’identité. Rathi dit : « Cela couvre également les coûts liés au dépôt des demandes de prêt rejetées, divers programmes de crédit si le prêteur a rejeté le dépôt précédent en raison d’informations incorrectes. Les dépenses liées à la notarisation des affidavits et autres documents similaires pour les organismes chargés de l’application de la loi et les organisations financières sont également prises en charge.

La couverture comprend également les appels téléphoniques et les frais de port sont nécessaires pour corriger les dossiers liés à l’identité de l’assuré, ainsi que les frais de réémission des documents d’identité post le vol.

2. Transactions non autorisées :

Cette garantie comprend toute perte financière directe résultant d’une opération non effectuée/autorisée par l’assuré. Notez que l’incident doit être signalé à l’assureur et à la police dans les 72 heures suivant sa survenance.

3. Atteinte à la réputation :

Cette garantie comprend les publications qui nuisent à la réputation de l’assuré et entraînent une perte de salaire pour l’assuré. « Il couvre les dépenses liées à l’embauche d’un informaticien pour supprimer une telle publication et couvre également les frais de consultation d’un psychologue si nécessaire. L’assuré doit signaler l’incident à l’assureur et à la police dans les 24 heures suivant la découverte de la publication », ajoute Rathi.

4. Cyberintimidation :

Cette couverture comprend le harcèlement, la diffamation, l’intimidation, l’atteinte à la vie privée, couvre les frais d’une consultation en face-à-face avec un psychologue, les frais de repos et de récupération et les frais de relocalisation temporaire si nécessaire.

5. Cyber-extorsion :

Cette couverture comprend les frais de restauration des données et de criminalistique, les sommes versées pour mettre fin/prévenir une menace et les frais de consultants en sécurité informatique engagés par l’assuré pour gérer la menace.

6. Intrusion de logiciels malveillants :

Cette couverture comprend le coût de la restauration des données et toute perte de salaire due à la corruption, la perte ou l’endommagement des données.

7. Frais juridiques :

Cette couverture comprend les honoraires/dépenses raisonnables que l’assuré peut encourir pour une première consultation avec un avocat, poursuivant ou défendant une action en justice contre ou par un tiers. « Il couvre également les coûts liés à l’élimination de toute fausse accusation criminelle ou civile portée contre l’assuré », explique Rathi.

8. Coûts de restauration des données :

Cette couverture comprend les frais et dépenses jusqu’à 30 jours, pour toute restauration de données nécessaire en raison d’une cyber-extorsion, d’une menace ou d’une introduction de malware dans le système informatique de l’assuré.

9. Frais médico-légaux :

Cette couverture comprend les frais encourus jusqu’à 30 jours pour l’embauche d’un expert en criminalistique numérique pour aider à résoudre des incidents tels que la cyber extorsion et la cyberintimidation.

10. Pertes indirectes :

Cette couverture comprend les frais associés à toute pénalité que l’assuré pourrait avoir à payer à une banque ou à tout organisme financier pour ne pas maintenir le solde minimum requis sur le compte bancaire de l’assuré ou pour avoir manqué un paiement EMI sur un prêt.

Rathi ajoute : « Cette politique peut être adoptée par tout client de détail individuel qui a accès à n’importe quel moyen numérique de connexion avec le monde du Web. Toute personne utilisant des gadgets modernes et exposée au risque d’être attaquée par un pirate informatique peut se protéger grâce à cette politique.

