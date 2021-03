Couverture d’assurance: les déposants bancaires auront accès aux fonds en 90 jours

Le rapport du Comité sur le service à la clientèle dans les banques de la RBI avait suggéré en 2011 que la couverture soit considérablement augmentée à au moins Rs 5,00 000 pour attirer davantage de personnes dans le giron bancaire.

Le gouvernement envisage une proposition visant à fixer un délai de 90 jours pour que les clients puissent avoir accès à leurs dépôts jusqu’à un montant assuré de Rs 5 lakh si leurs banques font faillite ou si les retraits sont limités, ont déclaré des sources à FE. Cela fera probablement partie des modifications que le gouvernement envisage d’introduire à la Loi sur la Société de garantie de crédit d’assurance-dépôts (DICGC).

Si elle est approuvée, la décision aidera les déposants à avoir un accès garanti dans un délai imparti et à répondre aux besoins financiers. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a promis «un accès facile et limité dans le temps» à la couverture DICGC en cas de faillite des banques. Dans le budget de FY21, Sitharaman avait annoncé l’augmentation de la limite des dépôts bancaires assurés en vertu de la loi DICGC à Rs 5 lakh contre Rs 1 lakh.

L’annonce du budget était intervenue après que le Punjab et la Maharashtra Co-operative Bank aient fait face à une grave fraude, les clients exigeant le remboursement de la totalité de leur argent. Par la suite, Yes Bank a également été confrontée à une crise et des restrictions ont été initialement imposées sur les retraits quotidiens.

La DICGC est une filiale à 100% de la Reserve Bank of India (RBI), qui propose une assurance-dépôts. Il assure les comptes de dépôt, tels que les dépôts d’épargne, courants, récurrents et fixes jusqu’à une limite de Rs 5 lakh par titulaire de compte d’une banque. Si le montant du dépôt d’un client dépasse Rs 5 lakh dans une seule banque, seuls jusqu’à Rs 5 lakh, y compris le principal et les intérêts, seront payés par DICGC si la banque fait faillite.

Le gouvernement avait maintenu la couverture des dépôts inchangée à Rs 1 lakh depuis mai 1993, lorsqu’elle avait été augmentée de Rs 30 000 après que l’escroquerie de sécurité en 1992 avait conduit à la liquidation de la Bank of Karad dans le Maharashtra. La randonnée visait alors à apaiser les déposants en colère et inquiets de cette banque privée afin d’éviter une ruée sur d’autres banques.

Le rapport du Comité sur le service à la clientèle dans les banques de la RBI avait suggéré en 2011 que la couverture soit considérablement augmentée à au moins Rs 5,00 000 pour attirer davantage de personnes dans le giron bancaire.

Avant l’augmentation de la limite de couverture, l’assurance-dépôts couvrait environ 92% du nombre total de comptes en Inde mais seulement 28% du total des dépôts auprès du système bancaire.