Couverture d’assurance pour les prêts immobiliers: SC demande à SBI Life de débourser Rs 84 cr

Le régulateur souhaitait que l’assureur assume les dépenses administratives et s’opposait à ce qu’elles soient sous-traitées contre paiement.

Dans un revers à SBI Life, la Cour suprême a confirmé lundi l’ordonnance de 2012 de l’Autorité de réglementation et de développement des assurances (Irdai) demandant à l’assureur de rembourser 84 crores de roupies avec les intérêts qu’il avait perçus auprès des assurés dans le cadre de l’ancien régime Super Suraksha.

Irdai avait ordonné les remboursements, estimant que les assurés dans le cadre du programme n’auraient dû supporter aucun coût résultant des frais administratifs de 20% payés par l’assureur aux assurés principaux ou aux banques qui ont vendu son produit de prêt immobilier, en violation de sa réglementation. . Le régulateur souhaitait que l’assureur assume les dépenses administratives et s’opposait à ce qu’elles soient sous-traitées contre paiement.

Confirmant ce point de vue, la cour suprême a rejeté l’appel de SBI Life contre l’ordonnance du tribunal d’appel des valeurs mobilières (SAT) du 7 avril qui réprimandait l’assureur au motif que 20 % des frais administratifs qu’il avait payés à ses titulaires de police principale en rapport avec l’assurance-vie de groupe les produits n’avaient pas l’autorité de la loi et violaient les directives d’assurance collective de juillet 2005 d’Irdai.

Cependant, un banc dirigé par le juge RF Nariman a demandé une réponse d’Irdai sur un appel distinct contre l’ordonnance de 2014 du régulateur des assurances qui enjoignait à SBI Life de restituer et de rembourser plus de 275 crores de roupies aux assurés en raison d’une fausse représentation de son produit d’assurance de groupe, Dhanaraksha Plus Limited Premium. Plan à terme payant.

Estimant que la restitution n’est pas une instruction punitive, mais une instruction corrective pour empêcher un contrevenant de s’enrichir indûment et de restituer le gain illégal, la SAT avait ordonné le 29 janvier 2020 à Irdai de recalculer les gains illégaux sous la forme d’une prime anticipée perçue par SBI Life Insurance Company et payer la même chose aux assurés.

En mars 2014, Irdai a pénalisé l’assureur pour la police de Dhanraksha au motif de fausses déclarations et également pour protéger les intérêts de l’assuré. Le régulateur a demandé à SBI Life d’identifier les bénéficiaires et de répartir la commission excédentaire versée aux mandataires sociaux à ces bénéficiaires et de terminer le processus dans les six mois. Il a déclaré que SBI Life avait gagné une commission excédentaire à hauteur de Rs 275,30 crore au cours des exercices 2008-09, 2009-10 et 2010-11 de la part des assurés de la police à terme Dhanraksha Plus.

SBI Life, dans ses appels, a déclaré que les instructions d’Irdai “sont analogues à un dégorgement, ou en tout état de cause s’apparentent à l’imposition d’une deuxième pénalité”, car elle a même été pénalisée plus tôt en vertu de l’article 102 de la loi sur les assurances de 1938. d’une manière préjudiciable à elle-même ou aux intérêts des assurés.

L’avocat principal Harish Salve et l’avocat Fereshte Sethna ont fait valoir que la prime avait certes été approuvée par Irdai et que rien de plus n’était facturé aux assurés. Ils ont également déclaré qu’il n’y avait aucune possibilité d’exiger le remboursement des dépenses pour les fonctions administratives exercées par les administrateurs de groupe, car le remboursement peut s’appliquer au gain mais rien aux dépenses.

Irdai avait approuvé en octobre 2001 le lancement de « Super Suraksha », un produit d’assurance non lié. Sa prime incluait 20 % de frais administratifs, mais plus tard en juillet 2005, l’Irda a introduit les lignes directrices sur l’assurance collective qui interdisaient tous frais/frais administratifs qui, selon l’assureur, constituaient une restriction déraisonnable à son droit d’exercer son activité. Les lignes directrices de 2005 ne pouvaient pas être correctement appliquées rétrospectivement à un produit lancé en 2001, a-t-il déclaré.

