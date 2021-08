Couverture de charme La Desalmada Livia Brito porte ses cheveux ! | Instagram

L’une des caractéristiques qui distingue Livia Brito dès le début de sa carrière est son abondante et lumineuse Cheveu noir, qu’elle a utilisé dans l’une des séances pour couvrir certains de ses charmes.

Livia Brito a une longue crinière noire qui se marie parfaitement avec ses traits et ses yeux noisette,

Une photographie qui circule sur les réseaux sociaux faite de la qualité du “cubain“le protagoniste dans l’une des images.

L’interprète de “Image de balise Fernanda Linares“Elle apparaît avec une crinière ultra-moelleuse en avant, son épaisseur et sa longueur ont contribué à couvrir la silhouette de la Havane de 35 ans, Livia Brito.

Rappelons que Livia Brito Pestana, s’est aventurée dans le métier d’actrice en 2010, lorsqu’elle a fait ses premiers pas dans le mélodrame”Triomphe de l’amour“où elle a joué” Fernanda Sandoval “.

Cependant, ce serait son rôle de “Yolanda Cadena” dans “Le pilote“l’un de ceux qui ont donné la plus grande projection à sa carrière malgré avoir collaboré à d’autres mélodrames.

La co-vedette de l’émission diffusée du lundi au vendredi sur Las Estrellas à 21h30, a coïncidé à nouveau lorsqu’elle travaillait avec José Ron, avec qui elle joue dans ce mélodrame.

Le rôle joué par Livia Brito lui permet de continuer à utiliser une image dans laquelle elle peut montrer ses longs cheveux, que le “modèle” porte la plupart du temps lâches ou avec des chapeaux car elle joue une villageoise qui galope toujours avec ” Centella “, son cheval .

L’intrigue, sous la production de José Alberto “El Güero Castro”, a ramené le présentateur de “Dancing for a dream” qui est toujours apparu dans des robes très élégantes et moulantes qu’elle a complétées par divers styles de cheveux.

Il ne fait aucun doute que l’assidue à la vie de remise en forme prend soin de sa silhouette non seulement de l’extérieur mais aussi de l’intérieur. L’un des rituels de beauté sera donc certainement axé sur le maintien de la santé de ses cheveux en parfaite santé.

Livia Brito utilise des cheveux colorés naturels, et a préféré ne pas les soumettre aux dommages constants causés par les différents produits chimiques qui existent sur le marché pour modifier la couleur des cheveux. CheveuAu lieu de cela, elle le rince avec des shampooings sans sulfate qui aident à mettre en valeur la brillance et la santé de ses cheveux.

Brito Pestana est l’une des femmes les plus populaires sur les réseaux sociaux, qui a ajouté de plus en plus de 6 millions de followers qui suivent son compte et ont été captivées par la beauté de la native de Ciego de Ávila, Cuba.

Au milieu du contenu diversifié qu’elle partage, l’actrice bien connue de “Abismo de Pas! Ón” a avoué à ses abonnés de nombreuses astuces qu’elle utilise pour mettre davantage en évidence son attrait, ce qui en fait constamment la cible d’éloges et de compliments.

Parmi ses clés figurent la consommation de certains suppléments qui contribuent à la santé de la peau, complétés par des produits de soins extérieurs.

Ceci, associé à une bonne alimentation et à de l’exercice, ajouté à certaines procédures esthétiques, a amélioré tous les attributs de Brito Pestana.

“Ceux qui ne manquent pas dans ta commode”

Ce sont les produits de la Magic Box Infinitex Paris, qui, selon la protagoniste de Doctors Line of Life ” s’applique sur son visage : ” Il contient le sérum de vitamine C et d’acide hyaluronique qui réaffirme et restaure la douceur.

Pour les nuits il a la Crème Hydratante au Rétinol, le MultiActive 360 ​​​​et le Masque de la Mer Morte qui aident à réduire les taches et les rides d’expression unifiant le teint de la peau

Concernant ses soins capillaires, elle a révélé qu’elle était une grande fan des produits de la ligne Tresemme, en particulier des après-shampooings dont elle a remarqué de merveilleux résultats ! Comme il l’a commenté sur ses réseaux sociaux.