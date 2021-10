Couverture de l’album de Meek Mill : Le conflit interne des femmes noires qui aiment le hip-hop

Meek Mill pose pour un portrait dans les bureaux de Roc Nation à New York le 22 septembre 2021, pour promouvoir son prochain album « Expensive Pain ». Le rappeur de Philadelphie prévoit un concert le 23 octobre au Madison Square Garden pour célébrer le nouvel album. (Photo par Andy Kropa/Invision/AP)

Signes du dollar, voitures, dés et femmes noires dans des positions sexuellement suggestives. La pochette de Meek MillLe dernier projet de s présente une expression artistique de la culture hip-hop stéréotypée – probablement aussi une représentation relativement précise de la réalité de Meek Mill. L’art est subjectif, et il est destiné à conduire la réflexion et la discussion. Naturellement, alors que les gens observaient l’artwork du dernier album de Meek Mill Douleur chère, il y avait… beaucoup de pensées.

Les femmes noires se lassent-elles jamais de se voir représentées de cette façon dans le hip-hop ? Malgré cette longue pratique d’objectivation, le rappeur 2 chaînes‘ quatrième album studio proclamé ‘Pretty Girls Love Trap Music.’ Pourquoi?

Est-ce que le fait que cet art a été créé par une femme noire, Nina Chanel Abney, changer quelque chose ? Les femmes noires ont-elles intériorisé cette objectivation et sont-elles des rappeuses comme Petite Kim, Megan toi étalon, et Cardi B des exemples de ça ? Ces questions récurrentes ont refait surface une fois de plus, entraînant des réponses polarisantes. Même en me posant ces questions, je trouve que mes propres pensées sont en contradiction avec elles-mêmes.

Alors que les femmes, en particulier les femmes noires, sont souvent hypersexualisées et réduites à des images qui satisfont le regard masculin tout au long de la culture pop, il existe une marque spécifique d’objectivation qui vit dans le hip-hop. Au-delà de votre sexualisation ordinaire, il y a une couche supplémentaire de dégradation qui peut être identifiée dans des mots couramment utilisés comme « salope » et « houe » qui distinguent le hip-hop.

Alors quand j’ai regardé les illustrations colorées et captivantes qu’Abney a créées pour le dernier album de Meek Mill, je me suis retrouvée face à un combat commun que j’ai avec la culture hip-hop. Les histoires, l’art, l’expression sont tous beaux, mais ils réduisent les femmes noires à leur plus bas niveau d’humanité – en tant qu’objets sexuels. Et malgré cela, maintes et maintes fois, les femmes noires ont réussi à prendre le contrôle de notre récit et à nous exprimer en tant qu’humains à part entière plutôt qu’en tant que choses.

C’était peut-être l’intention d’Abney – de déclencher ce dialogue interne et de nous montrer la dichotomie entre la créatrice et la consommatrice de hip-hop noire. Dans une interview avec ICA Boston, Abney déclare à propos de son art : « Je qualifierais probablement mon travail de séduisant en couleurs. … peut-être une enquête d’une simplicité trompeuse sur les problèmes culturels contemporains.

Alors, quel est le problème ? Dans le hip-hop, le récit des femmes noires a souvent été coopté par les hommes. Nous ne disons pas qui nous sommes, on nous dit qui nous sommes. Nous consommons et promouvons ce contenu, mais lorsque nous le dénonçons ou l’encourageons à s’examiner, on nous dit que nous sommes trop sensibles. Ou la réfutation contre nos arguments est que nos points sont invalides parce que les artistes femmes noires s’objectivent. Mais cet argument tient-il ?

Les femmes noires peuvent-elles d’un côté être solidaires d’artistes comme Megan Thee Stallion, Cardi B, Lil ‘Kim et tant d’autres femmes qui ont fait carrière en affichant leur sexualité ouverte tout en critiquant Meek Mill pour une expression artistique similaire ?

La question elle-même ne commence pas dans la culture hip-hop mais est profondément enracinée dans la fétisation historique du corps noir, qui a été systématiquement brutalisé, lorgné et déshumanisé. Cela découle des mythes coloniaux racistes et des perceptions erronées des peuples africains. Malheureusement, la musique hip-hop ne vit pas en dehors de cet héritage destructeur et, à première vue, continue de reproduire ces modèles destructeurs.

