Bryan et David décomposent la couverture en cours de l’ouragan Ida alors qu’ils discutent de la façon dont les médias sociaux et les nouvelles technologies sont utilisés pour relayer les images et améliorer les reportages. Ensuite, ils évaluent la façon dont ces clips et mises à jour circulent dans l’actualité.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

