Couverture de sécurité Ronaldo pour Solskjaer alors que Glazers a dit de ne pas être renvoyé

Les perspectives d’Ole Gunnar Solskjaer de conserver son poste à Manchester United dans un avenir prévisible ont apparemment reçu un autre coup de pouce – cette fois par Cristiano Ronaldo.

Le Norvégien subit une pression croissante à Old Trafford après une série de résultats alarmants. En effet, alors que la défaite 2-0 à domicile de samedi contre Manchester City n’a peut-être pas été un score aussi important que celui infligé par Liverpool, le fossé en classe était évident. Cela signifie que United a subi une sixième défaite lors de ses 12 derniers matchs – une forme tout simplement inacceptable.

Après avoir signé trois stars de classe mondiale au cours de l’été, les attentes ont été considérablement augmentées à Old Trafford cette saison. Au lieu de cela, United est à neuf points du leader Chelsea, ayant également été exclu de la Coupe de la Ligue.

Et sans l’héroïsme de Ronaldo, ils seraient également dans un trou en phase de groupes de la Ligue des champions.

De manière réaliste, la Ligue des champions – malgré des doutes persistants sur leur qualité – ou la FA Cup restent leurs avenues de trophées les plus probables.

Tout cela rend la lecture sombre pour Solskjaer – et c’est pire….!

En effet, des doutes persistants sur son avenir viennent au milieu des affirmations selon lesquelles Ronaldo s’inquiète de la chute du club.

Le tueur à gages portugais, dit-on, est « bien conscient » que « les temps ont changé » depuis que Sir Alex Ferguson a quitté le club. Cependant, il serait « choqué de voir à quel point les normes ont glissé ».

Les frustrations de Ronaldo ont été au rendez-vous ces dernières semaines. Il a été réservé pour un coup de pied à Curtis Jones contre Liverpool. Ronaldo a également reçu un autre avertissement contre City en se jetant sur Kevin de Bruyne dans les braises mourantes du match.

Publiquement cependant, Ronaldo continue de soutenir son manager.

En effet, un article du Daily Express affirme que Ronaldo a imploré les décideurs du club de donner plus de temps à Solskjaer.

Ils affirment qu’en raison des changements de personnel au cours de l’été, trouver le bon mélange allait toujours prendre un certain temps.

Et tandis que Ronaldo pense que Solskjaer assume une certaine responsabilité pour tirer le meilleur parti de ses joueurs, l’article indique qu’il reste pleinement derrière le régime de Solskjaer.

À cette fin, la superstar aurait dit aux Glazers de ne pas agir à la hâte et de rester fidèle à Solskjaer pour le moment.

En effet, ce message est venu haut et fort le mois dernier lorsque Ronaldo a été interrogé sur les difficultés de United.

«Nous sommes dans un moment à mon avis que Manchester (United) fait quelques changements; ils m’achètent, ils achètent (Raphael) Varane et (Jadon) Sancho », a-t-il déclaré.

« L’adaptation prendra du temps, même le système de jeu auquel nous jouons, mais je pense qu’étape par étape, nous devons nous rappeler que tout est possible.

« Je ne parle pas que de mes affaires individuelles, je mets le collectif en premier.

« Pour gagner des choses collectivement, c’est plus facile de gagner des choses individuelles, je pense toujours que c’est possible. »

Ronaldo a également offert à Solskjaer une nouvelle démonstration de foi en déclarant qu’il appartenait également aux joueurs d’apporter une amélioration.

« Nous devons [take responsibility] », a déclaré Ronaldo.

« Pour jouer pour Manchester United et être entraîneur de Manchester United, vous serez toujours critiqué, et vous devez accepter que cela fait partie du business de vous critiquer.

« Vous jouez pour l’un des plus grands clubs du monde, tous les yeux sont rivés sur vous et c’est normal. Vous devez vous en occuper.

« Les entraîneurs, les joueurs, quand on perd on est dans le même bateau, quand on gagne c’est pareil.

« Vous devez faire face à la pression, la pression est là, elle continuera d’être là quand vous gagnerez ou perdrez et vous devrez faire face à cela.

« Cela fait partie du travail. »

Mardi, un autre rapport détaillé a expliqué pourquoi United n’est pas pressé de limoger Solskjaer.

Et la principale raison qui se dégage est que le club n’a pas de choix clair sur les personnes qu’il souhaite intégrer.

Les goûts d’Antonio Conte et de Zinedine Zidane ont tous deux été discutés en tant que candidats. Conte s’est avéré être une figure de division au sein du conseil d’administration lorsque son nom a récemment été discuté. En effet, un verdict unanime sur sa nomination au niveau du conseil d’administration n’a pas pu être atteint. Cette option n’est plus à l’ordre du jour de toute façon, Conte étant allé à Tottenham.

Zidane aurait été une option qu’ils ont envisagée mais il n’est apparemment pas intéressé par le futur hotseat, avec un autre travail en vue.

Cependant, selon United in Focus, les Glazers, cependant, aimeraient l’un de Mauricio Pochettino ou Erik Ten Hag.

Les deux hommes, cependant, occupent des postes de haut niveau au PSG et à l’Ajax et ne partiraient pas pour le moment.

Au lieu de cela, les chefs de United semblent plutôt disposés à attendre la fin de la saison. Et il est dit qu’ils pensent qu’ils auraient une meilleure chance d’attirer l’un ou l’autre une fois la saison en cours terminée.

De plus, le « premier choix » Pochettino pourrait même se retrouver sous pression au PSG s’il ne remportait pas la Ligue des champions.

Manque de plan B pour United suite au limogeage de Solskjaer

En effet, l’absence d’un plan B à Old Trafford est considérée comme la principale raison pour laquelle Solskjaer devrait continuer.

Les Glazers ont toujours prévu de donner au Norvégien jusqu’à la fin de cette saison avant d’envisager un changement.

De plus, ce n’est pas seulement le manque de disponibilité de leurs meilleurs choix qui arrête la hache de Solskjaer.

Même s’ils devaient appeler l’heure sur Solskjaer, le club manque également d’un remplaçant évident et temporaire.

Et personne dans l’équipe d’entraîneurs de Solskjaer ne pourrait assumer ce rôle par intérim.

Mike Phelan est trop étroitement lié à Solskjaer pour avoir un impact sur les joueurs.

Michael Carrick et Kieran McKenna pourraient peut-être offrir de nouvelles perspectives, mais aucun d’eux n’a d’expérience au niveau de la haute direction.

Il n’y a pas non plus d’entraîneurs par intérim évidents au-delà de ce trio déjà au club. Et la perspective de promouvoir un entraîneur de jeunes sous-qualifié ne sera même pas à prendre en considération.

Les Glazers sont également contre l’idée de nommer un autre manager de transition. C’est le « piège » dans lequel ils sont tombés avec Solskjaer et ils n’ont pas l’intention de laisser l’histoire se répéter.

Donc, avec leurs deux meilleurs choix actuellement indisponibles, il semble que United soutiendra Solskjaer pour le moment au moins.

