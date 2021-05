Couverture de tiers vs couverture complète en assurance automobile: quelle est la meilleure solution?

Image représentative / Pixabay

Puisqu’un régime d’assurance automobile tiers est obligatoire pour faire circuler votre véhicule sur les routes des Indiens, il y a également des amendes en cas de non-respect. L’assurance a également gagné en importance en Inde au cours de la dernière décennie, l’assurance automobile représentant 36,5% de l’ensemble du secteur. Cela a également été accéléré par l’application stricte des normes obligatoires d’assurance automobile par le gouvernement et l’IRDAI.

Il y a eu beaucoup de changements dans les normes au cours des dernières années concernant la couverture tierce et la couverture complète, en particulier pour les voitures et les vélos neufs. Les régimes d’assurance automobile à long terme ont été retirés, mais des plans groupés pour les nouveaux véhicules sont toujours suivis.

Avant de réfléchir à la différence entre les deux types de base de régimes d’assurance automobile, comprenons chacun d’eux individuellement.

Caractéristiques des régimes d’assurance automobile tiers

La couverture est mandatée par le gouvernement indien Couvre les dommages causés à un véhicule tiers, à une propriété ou à une personne pour laquelle vous seriez légalement tenu d’effectuer un paiement La prime est déterminée par l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI). Elle est également revue régulièrement par l’IRDAI et mise à jour chaque exercice.La prime est faible et dépend de la cylindrée de votre véhicule.Aucune autre couverture n’est fournie dans le cadre de plans tiers autonomes, à l’exception de la couverture individuelle accident.

D’autre part, les plans complets sont beaucoup plus conviviaux car ils fournissent non seulement une couverture de véhicule propre, mais vous permettent également de le personnaliser avec une foule d’avantages supplémentaires!

Caractéristiques de l’assurance automobile complète

Cette police offre une couverture de responsabilité civile ainsi qu’une propre couverture des dommages à votre véhicule en raison de catastrophes naturelles ou causées par l’homme ou de vol.La plupart des plans ont une foule de fonctionnalités supplémentaires qui peuvent être optées à un coût supplémentaire pour améliorer la couverture. du véhicule. Les modules complémentaires les plus courants incluent la protection du moteur contre les dommages causés aux moteurs dus à la saturation de l’eau, l’amortissement nul, le retour à la facture, etc. Les modules complémentaires varient d’un plan à l’autre et doivent être choisis judicieusement. en prime pour une année complète sans sinistre.

Fondamentalement, les plans complets sont un créneau plus élevé que les tiers, car ils incluent la responsabilité civile + les dommages propres et donc un prix plus élevé. Les différences les plus évidentes sont:

Lequel devriez-vous choisir?

Il est évident qu’une police d’assurance automobile complète est le meilleur moyen de fournir une protection financière à 360 degrés à votre véhicule. Les frais de réparation peuvent être considérables si votre véhicule subit des dommages. De plus, en cas de vol, la mise en place d’une politique globale permet un allégement financier. Une police complète couvre le mandat légal de posséder une couverture de tiers et fournit également une couverture supplémentaire pour les pertes que vous subissez du fait de votre véhicule.

Bien que la police de tiers remplisse le mandat légal et ait une prime faible, elle ne couvre pas les dommages causés à votre véhicule. Si vous subissez de tels dommages, qui pourraient être probables, vous subiriez des dépenses personnelles considérables, notamment en cas de vol. Les dépenses engagées l’emporteraient largement sur l’économie de prime.

Astuce de pro: Si vous utilisez votre véhicule avec parcimonie ou si le véhicule est devenu très vieux, une politique de tiers ferait l’affaire. Dans ce cas, vous pouvez ignorer la couverture complète et opter pour la politique de tiers obligatoire.

Dans tous les autres cas, optez pour une politique complète pour une protection complète et pour réduire vos menues dépenses.

(Par Dhirendra Mahyavanshi, co-fondateur, Turtlemint (une société InsurTech)

