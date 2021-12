Couverture de TOUS les DIX matchs avant le réveillon du Nouvel An, y compris Leicester contre Liverpool et Man United contre Burnley

talkSPORT offrira aux fans de football une autre fête du football pendant la période des fêtes cette saison.

Après notre offre exceptionnelle pour le Boxing Day, nous aurons les dix matchs avant le réveillon du Nouvel An exclusivement en direct sur nos ondes.

talkSPORT aura dix matchs en direct avant le réveillon du Nouvel An

Liverpool contre Leeds, Norwich contre Arsenal et Aston Villa contre Chelsea arrivent le lendemain de Noël, mais il y aura beaucoup plus d’action sur talkSPORT avant d’accueillir en 2022.

À condition que tout se passe au milieu du chaos de Covid, nous aurons dix rencontres en direct sur talkSPORT entre le mardi 28 décembre et le jeudi 30 décembre.

Arsenal v Wolves donnera le coup d’envoi mardi à l’heure du déjeuner avant trois matchs à 15 heures.

Ils comprennent Southampton contre Tottenham, Watford contre West Ham et Crystal Palace contre Norwich.

Leicester v Liverpool sera en direct sur talkSPORT

Nous partirons ensuite pour Leeds contre Aston Villa en début de soirée avant de conclure avec Leicester contre Liverpool à 20 heures.

Le mercredi 28 décembre verra deux matchs se dérouler, tous deux axés sur la course au titre.

Chelsea affronte Brighton tandis que Manchester City se rend à Brentford.

Et l’action de Premier League de 2021 se terminera par deux autres rencontres jeudi.

Everton affrontera Newcastle et Manchester United sera en action contre Burnley.

Les matchs seront diffusés en direct sur talkSPORT, talkSPORT 2 et l’application talkSPORT au cours de la semaine, tandis que talkSPORT.com aura également toutes les dernières nouvelles, l’action des matchs et les réactions.

Man United de Rangnick affronte Burnley lors du dernier match de 2021

Découvrez tous les appareils ici…

MARDI 28 DÉCEMBRE

Arsenal v Wolves – 12h30 – talkSPORT EXCLUSIVESouthampton v Tottenham – 15h00 – talkSPORT EXCLUSIVEWatford v West Ham – 15h00 – talkSPORT 2 EXCLUSIVECrystal Palace v Norwich – 15h00 – talkSPORT APP EXCLUSIVEleeds v Aston Villa – 17h30 – talkSPORT EXCLUSIVELeicester v Liverpool – 20h00 – talkSPORT EXCLUSIF

MERCREDI 29 DECEMBRE

Chelsea v Brighton – 19h30 – talkSPORT EXCLUSIVEBrentford v Manchester City – 20h15 – talkSPORT 2 EXCLUSIF

JEUDI 30 DÉCEMBRE

Everton v Newcastle – 19h30 – talkSPORT 2 EXCLUSIVEManchester United v Burnley – 20h15 – talkSPORT EXCLUSIVE

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Le football de Premier League promet d’être à nouveau passionnant en 2022