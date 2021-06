Couverture de vos paris : comment la mondialisation peut permettre aux fabricants de se développer durablement au milieu de Covid

Avec la pandémie toujours en cours, les entreprises manufacturières qui se protègent contre le risque de blocage local en développant une présence mondiale feront mieux que leurs pairs.

Le Covid-19 est une crise sans précédent. Les douze derniers mois ont été à la fois turbulents et éprouvants pour les entreprises du monde entier, et en particulier pour les fabricants qui ont dû faire face à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à une volatilité de la demande sans précédent. Au fur et à mesure que la pandémie se déroulait, la production industrielle à travers le monde a fortement diminué, ce qui a suscité beaucoup d’inquiétude. Par exemple, la production industrielle aux États-Unis a fortement diminué en avril 2020 (-16,5 % sur un an), l’industrie manufacturière européenne a connu des baisses en mars et avril, tandis que la production industrielle a légèrement augmenté par la suite et se stabilise maintenant. Tout comme le reste du monde, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est ont connu une baisse de leurs revenus associée à des interruptions d’approvisionnement, ce qui a eu un impact négatif sur les fabricants locaux. Le confinement en Inde a été plus sévère que dans d’autres pays. Il y a eu une amélioration progressive depuis, mais la production n’a pas encore atteint les niveaux d’avant la pandémie.

Si nous considérions la pandémie comme une vague massive qui éteint tout ce qu’elle rencontre, si l’une était sur un rocher plus élevé que les autres, il y a de fortes chances que vous auriez été moins touché. Ainsi, les entreprises qui avaient une présence mondiale en tant qu’entreprise, avec une large base de clients dans tous les pays, ont vu leurs risques se répartir alors qu’elles surmontaient les défis régionaux à court terme. En bref, les entreprises qui ont pu faire des affaires à l’échelle mondiale ont vu plus de revenus provenant des marchés étrangers que l’Inde et ont donc subi des perturbations nettement moins importantes dans leurs revenus.

L’inférence fondamentale ici est qu’une présence mondiale permet aux entreprises de se constituer un coussin contracyclique pour faire face au resserrement de la demande sur n’importe quel marché spécifique. Les entreprises doivent créer des avantages concurrentiels qui leur permettent d’offrir une valeur attrayante aux clients, à l’échelle mondiale. Construire une entreprise mondiale prend du temps, en particulier pour une entreprise indienne, et nécessite donc un engagement délibéré et soutenu dans une ligne de conduite vers cette destination.

Une évaluation honnête des capacités actuelles devrait éclairer la façon dont l’entreprise choisit de jouer sur ses marchés, ainsi que les partenariats ou les acquisitions qui peuvent être nécessaires. Les acquisitions sont un moyen rapide d’augmenter votre position à travers le monde. Un état d’esprit expansionniste favorise la croissance, même lorsqu’il y a une tentation de rester dans sa zone de confort en affaires.

Les entreprises manufacturières ont également adopté d’autres stratégies innovantes telles que des outils de surveillance des risques pour mieux résister à la pandémie. Ces outils ont surveillé des centaines de milliers de sources numériques pour identifier les risques, permettant aux entreprises de prévoir les fermetures de pays plusieurs jours à l’avance. Garder une longueur d’avance les a aidés à accélérer l’expédition de fournitures hors des pays en question. Ils ont également utilisé ces informations pour aligner d’autres sources d’approvisionnement, obtenant ainsi un avantage concurrentiel.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Les entreprises agiles disposaient de sources nationales de composants similaires à ceux indisponibles en raison de la fermeture industrielle chinoise induite par la pandémie. Ils ont été en mesure d’offrir aux clients l’option d’un produit similaire à celui qu’ils avaient commandé, plutôt qu’une correspondance exacte, étant ainsi en mesure de respecter les délais sans compromettre indûment la satisfaction du client. Dans le sillage de nouvelles réalités telles que la numérisation, la numérisation des chaînes d’approvisionnement, l’automatisation et d’autres initiatives de l’industrie 4.0 équiperont mieux les entreprises manufacturières pour faire face à la prochaine crise mondiale, en plus d’une stratégie de mondialisation globale.

Incontestablement, 2020 n’a pas été une année favorable pour l’économie et l’industrie dans son ensemble, cependant, on pouvait être optimiste quant à la future doublure argentée au milieu des nuages ​​gris orageux. L’épidémie de COVID-19 et l’agitation dans la fourniture de produits finis pour les marchés mondiaux, ainsi que de matières premières pour les entreprises et les industries partout en Chine, ont conduit à une évaluation complète des structures actuelles de la chaîne d’approvisionnement.

Une étude de Deloitte récemment publiée révèle que plus de 33 % des entreprises de la chaîne d’approvisionnement manufacturière ont délocalisé certaines de leurs opérations hors de Chine, ou ont l’intention de le faire au cours des deux prochaines années. Plusieurs industries ont réalisé les inconvénients de dépendre de manière disproportionnée de la fabrication dans un seul pays et cherchent à étendre la répartition géographique de leurs installations.

L’Inde a le potentiel pour devenir la prochaine plaque tournante mondiale de la fabrication. Cela pourrait créer des opportunités pour l’industrie manufacturière indienne avec son bassin de talents qualifiés et ses ressources naturelles. Les gouvernements encouragent cette tendance avec des allégements fiscaux et d’autres incitations. Ainsi, il existe une opportunité pour les entreprises manufacturières de changer le teint de leur entreprise d’être centrée sur l’Inde à axée sur le monde.

Avec la pandémie toujours en cours, les entreprises manufacturières qui se protègent contre le risque de blocage local en développant une présence mondiale feront mieux que leurs pairs. Les acquisitions sont un moyen pour eux d’étendre rapidement leur part de marché dans toutes les régions, bien qu’avec certains coûts et risques.

Simultanément, ils doivent prendre en compte les risques ainsi que les coûts lorsqu’ils décident de la composition de leur chaîne d’approvisionnement, afin d’atténuer les effets des crises mondiales. Une usine dans un pays pourrait être touchée un jour, et un centre de distribution dans un autre. Les entreprises doivent désormais être agiles au niveau mondial alors que les crises deviennent de plus en plus complexes et étendues.

«Avec COVID-19, nous avons atteint le radeau de sauvetage. Les terres arides sont loin », a déclaré l’épidémiologiste Marc Lipsitch. Cela s’applique également aux entreprises; nous devons prévoir les crises, conserver les ressources et innover pour stimuler la demande des clients et prendre de l’avance sur la concurrence.

Le Dr Jairam Varadaraj est le directeur général d’ELGi Equipments. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.