Couverture des cultures : le centre cherche de nouvelles façons alors que les États se retirent de PMFBY

Étant donné que plusieurs États se sont retirés du programme phare d’assurance-récolte du Centre, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), le ministère de l’Agriculture de l’Union a demandé à la National Rainfed Area Authority (NRAA) de suggérer des mesures alternatives d’atténuation des risques pour les zones/cultures à haut risque. L’idée est que les cultures à faible risque pourraient toujours être couvertes par le PMFBY avec une charge de prime réduite pour les États.

Déjà, le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Telangana, le Jharkhand, le Bengale occidental et le Bihar ont quitté le programme PMFBY, citant le coût de la subvention de prime à leur charge. Le Madhya Pradesh s’est joint à la fin de la saison kharif en cours tandis que le Tamil Nadu s’est retiré.

« Chacune des 15 zones agro-climatiques du pays est répartie sur une vaste zone géographique où de nombreuses cultures sont recommandées par le Conseil indien de la recherche agricole. Cependant, il est nécessaire d’identifier les cultures à faible risque dans un groupe particulier, comprenant un ou plusieurs districts, au sein d’une zone climatique », a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Dans le cadre du PMFBY, la prime à payer par les agriculteurs est fixée à 1,5% de la somme assurée pour les cultures rabi et à 2% pour les cultures kharif, alors qu’elle est de 5% pour les cultures de rente. La prime de solde est répartie à parts égales entre le Centre et les États. De nombreux États ont exigé que leur part de la subvention des primes soit plafonnée à 30 %.

À l’heure actuelle, il n’y a pas de taux de prime actuarielle fixe à l’échelle de l’Inde dans le cadre du PMFBY et il varie d’une région à l’autre et d’une culture à l’autre. Les taux des primes actuarielles facturés par les compagnies d’assurance sont déterminés au moyen d’appels d’offres menés par les États. La plupart des compagnies d’assurance adoptent la « méthode de l’expérience » dans laquelle la prime de base est calculée sur la base du coût de la perte/coût de combustion — prime requise pour faire face aux sinistres sur la base de l’expérience des primes et des sinistres antérieurs. Les États fournissent également des données sur le rendement des 10 dernières années et le niveau d’indemnisation aux compagnies d’assurance pour les aider à calculer les primes avant la soumission des offres.

Ainsi, les agriculteurs sont tentés de sélectionner des cultures sur la base de revenus monétaires sans évaluer les facteurs de risque associés car aucune information de ce type n’est disponible. La tâche de la NRAA est également de recommander des cultures alternatives pour les cultures énergivores comme le riz et la canne à sucre en vue d’épuiser les ressources en eau souterraine, ont indiqué les sources. Par exemple, la prime pour le paddy et la canne à sucre peut être beaucoup plus élevée dans un cluster pauvre en eau, par rapport à leurs alternatives.

La NRAA a engagé des agences professionnelles pour mener l’enquête à l’échelle nationale et pourrait soumettre son rapport dans six mois, ont ajouté les sources.

Le pays a été divisé en 15 régions agro-climatiques, identifiées sur la base du type de sol, de la température, des précipitations et de la disponibilité des ressources en eau.

Selon un rapport de la commission parlementaire permanente sur l’agriculture, soumis cette semaine, le ministère de l’Agriculture a déclaré que la plupart de ces États se sont retirés du PMFBY en raison de leurs contraintes financières et non parce que le programme est impopulaire parmi la communauté agricole. Le comité a également demandé au ministère de modifier les directives stipulant d’interdire aux États de mettre en œuvre le PMFBY au cours de la saison prochaine s’ils ne parviennent pas à libérer la prime de subvention dans les délais. Le panel parlementaire a exprimé sa crainte que cette disposition « puisse conduire au retrait des États du régime ».

« Le retrait/la non-mise en œuvre du PMFBY par un plus grand nombre d’États au cours des années suivantes ira à l’encontre de l’objectif même pour lequel le programme a été lancé. Le Comité recommande donc au Département d’examiner correctement les raisons/facteurs conduisant au retrait/non-application du PMFBY par le Pendjab, le Bihar, le Bengale occidental, l’Andhra Pradesh, le Gujarat, le Telangana et le Jharkhand et de prendre des mesures appropriées afin que les États continuer à mettre en œuvre le programme et les agriculteurs en tirent profit », indique le rapport.

Le mois dernier, le Centre a écrit aux gouvernements des États pour leur demander leur point de vue sur l’inclusion de la soi-disant «formule Beed» en tant qu’option dans le cadre du PMFBY au milieu de plusieurs États développant des pieds froids sur le programme. En février de l’année dernière, le Centre avait modifié les lignes directrices et autorisé l’option aux États d’un contrat de trois ans avec les assureurs sur la prime facturée dans l’assurance-récolte. Les États peuvent également continuer avec le système existant d’appel d’offres pour les primes chaque année, conformément aux lignes directrices.

Dans le cadre de la « formule Beed », également connue sous le nom de plan 80-110, les pertes potentielles de l’assureur sont circonscrites – l’entreprise n’aura pas à traiter des réclamations supérieures à 110 % de la prime brute. L’assureur remboursera l’excédent de prime (prime brute moins sinistres) dépassant 20 % de la prime brute au gouvernement de l’État. Bien sûr, le gouvernement de l’État doit supporter le coût de toutes les réclamations supérieures à 110% de la prime perçue pour protéger l’assureur des pertes, mais un tel niveau de réclamations plus élevé se produit rarement, de sorte que les États estiment que la formule en vigueur réduit leur coût de fonctionnement le régime.