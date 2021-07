Couverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Telemundo

La maison de langue espagnole des Jeux olympiques de Tokyo, Telemundo Deportes, dévoile son premier ensemble de réalité virtuelle (VR) multi-caméras qui est utilisé pour la vaste couverture olympique de Telemundo. L’ensemble à la pointe de la technologie, ainsi qu’un studio de sport entièrement rénové, complètent la vaste production originaire de Tokyo, offrant aux téléspectateurs une expérience immersive pendant les Jeux.

« Nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes de production et d’exploitation pour mettre en œuvre la technologie avec le nouvel ensemble de réalité virtuelle », a déclaré Eli Velázquez, vice-président exécutif du contenu pour Telemundo Deportes. “Nous continuons à tirer parti des ressources du Telemundo Center dans notre couverture de grands événements en direct tels que les Jeux Olympiques pour compléter la production du siège, en présentant au public une expérience de production de la meilleure qualité possible.”

L’ensemble principal de Telemundo Deportes a été entièrement rénové avec des éléments faisant référence aux Jeux Olympiques de Tokyo, avec éclairage, graphisme et capacité de réalité augmentée (AR). Les graphiques AR seront affichés sous forme d’effet de parallaxe sur le grand mur LED. Toute cette nouvelle technologie a été intégrée dans le flux de travail graphique sportif régulier.

La couverture en direct de Telemundo Deportes depuis Tokyo provient d’une position donnant sur l’emblématique stade olympique de Tokyo qui accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture. De plus, certains matchs de football sont diffusés depuis des stades dans tout le Japon, pour les compétitions de football masculines et féminines.

Près de 250 employés de Telemundo des équipes de production, techniques et opérations travaillent sans relâche entre Tokyo et le Telemundo Center pour offrir aux téléspectateurs une couverture unique et authentique des Jeux.

Les animateurs spécialisés dans la couverture des grands événements sportifs, Ana Jurka et Miguel Gurwitz sont en charge de la retransmission depuis Tokyo. Venus également du Japon, Andrés Cantor et Manuel Sol narrent certains matchs de football accompagnés d’une équipe chargée de couvrir tout ce qui se passe depuis les stades. De plus, trois équipes de production supplémentaires sont présentes sur le site olympique, pour faire vivre l’expérience des Jeux au Japon à tous les téléspectateurs, sur toutes les plateformes.

Plus de 25 commentateurs, experts et olympiens couvriront tous les angles des Jeux olympiques de Tokyo en direct du Telemundo Center. L’équipe sera dirigée par l’hôte des programmes Telemundo Deportes Boxeo Telemundo et TYM, Karim Mendiburu, et Jessica Carrillo d’Al Rojo Vivo, qui seront les hôtes du programme de résumé de la journée des Jeux qui sera diffusé sur Telemundo du lundi au vendredi. à 13 h HE / HP. La couverture en direct d’Universo est dirigée par la journaliste Diana Rincón, tandis que les compétitions de football comportent également des commentaires et des analyses du légendaire footballeur mexicain de Telemundo Deportes Carlos Hermosillo et des annonceurs renommés Copan Álvarez, Sammy Sadovnik et Eduardo Biscayart. L’équipe sera complétée par un ensemble inégalé de journalistes olympiques chevronnés et d’anciens athlètes pour améliorer la couverture grâce à leur vaste expérience dans toutes les disciplines sportives.

Ne manquez pas toutes les photos du studio technologique ici :