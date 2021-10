Couverture du plan de revenu garanti Rs 1 Crore: combien de prime est requise

Un régime de revenu garanti en assurance-vie est assorti d’un calendrier prédéfini et d’un montant spécifié qui est versé au preneur d’assurance. Les revenus de ce régime peuvent être fournis à l’assuré sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Contrairement à l’assurance temporaire, qui n’offrait une couverture que jusqu’à l’expiration du terme ou des années pour lesquelles la police a été souscrite, le régime de revenu garanti prévoit un montant fixe pour une période déterminée après l’échéance de la police.

Le montant de revenu qui est fourni en vertu du régime de revenu garanti est fixe et calculé soit en pourcentage de la somme assurée ou de la prime annualisée.

La prime payée dans le cadre du plan à terme est moindre. Cependant, comme le volet épargne est en cause, vous devez payer une prime très élevée dans un régime de revenu garanti. Avant d’acheter un régime de revenu garanti, il faut d’abord déterminer le but de l’achat de la police d’assurance.

Selon Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance Brokers, il faut acheter des plans garantis si les rendements fixes et assurés sont préférés aux faibles rendements.

« Ces régimes offrent une protection du capital et des rendements stables. La couverture d’assurance-vie offre une sécurité financière à la famille et un plan d’assurance garanti aide également les clients à éliminer dans une large mesure l’incertitude des flux de revenus futurs », a déclaré Thakkar à FE Online.

Ce que coûte la couverture de Rs 1 crore

Les rendements réels dépendent de nombreux facteurs dans le cadre d’un régime de revenu garanti. Il peut s’agir de l’âge, de la durée et du montant de la prime, ainsi que du taux de rendement interne (TRI) de la plupart des plans traditionnels, y compris le remboursement et la dotation, a déclaré Thakkar.

Chaque assureur a sa structure de plans garantis et les rendements garantis sont basés soit sur les primes, soit sur la somme assurée.

Tout en choisissant le bon plan, il faut également bien comprendre la structure de paiement.

« Les plans garantis avec ou sans rendements fixes sont très chers. Par exemple, si un plan à durée normale vous coûte 15 000 par an pour une couverture de Rs 1 crore, en revanche, les plans de retour garanti vous coûteront environ environ. Rs 3,5 lakhs à Rs 4 Lakh prime par an », a déclaré Thakkar.

« Les rendements d’un plan garanti ne rapporteront pas plus de 6 % à 8 % », a-t-il ajouté.

Si le but de l’achat d’une assurance est la protection financière de la famille en cas de décès inattendu du preneur d’assurance, il faut alors acheter un plan à terme. Comme la prime est faible. En outre, on peut investir dans de meilleurs produits financiers pour des rendements élevés.

« En tant que conseiller, nous suggérons toujours de souscrire une assurance temporaire pure qui vous aidera toujours à couvrir vos proches en votre absence et à investir en même temps le montant de la prime restante quelque part qui vous rapportera mieux. revient », a déclaré Thakkar.

