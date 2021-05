Couverture élargie: le ministère du Commerce évalue la proposition de réorganiser le régime des exportations de services

Dans le cadre du régime existant, le gouvernement offre aux exportateurs des scrips de crédit de droits de 5 à 7% des devises nettes gagnées, en fonction de la nature des services.

Le ministère du Commerce évalue une proposition visant à réviser un programme clé pour les exportateurs de services afin de le rendre plus large et infaillible afin qu’un plus grand nombre d’entreprises, en particulier les MPME touchées par Covid, obtiennent le secours.

Le nouveau régime des exportations de services en provenance de l’Inde (SEIS) pourrait faire partie de la nouvelle politique de commerce extérieur (FTP) quinquennale, qui entrera en vigueur à partir d’octobre 2021, ont déclaré des sources à FE.

Cependant, compte tenu de la pénurie de ressources à laquelle le gouvernement est confronté à la suite de la pandémie et de l’exigence croissante de dépenses de santé, beaucoup dépend de l’approbation par le ministère des Finances d’un tel programme, a déclaré l’une des sources.

Dans le cadre du régime existant, le gouvernement offre aux exportateurs des scrips de crédit de droits de 5 à 7% des devises nettes gagnées, en fonction de la nature des services.

Le ministère du Commerce a également eu des discussions avec les exportateurs sur la faisabilité d’introduire à l’avenir un régime de remboursement des taxes pour les exportateurs de services, sur le modèle de la remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP) annoncée pour les exportateurs de marchandises, a déclaré une autre source. Cependant, étant donné que les services sont fondamentalement différents du secteur manufacturier, sortir avec un tel système pour les services et évaluer les taux de remboursement sera un exercice colossal et peut être sujet à des erreurs, selon certains analystes.

Le gouvernement à court de ressources peut également réduire les avantages du conseil et de certains autres services professionnels qui, selon lui, accaparent une bonne partie des incitations. En outre, une partie du gouvernement estime que, étant donné que peu d’acteurs profitent de la plupart des incitations du SEIS, le système devrait être modifié de manière à aider également un grand nombre de petites entreprises.

Compte tenu des problèmes de ressources du gouvernement, le Conseil de promotion des exportations de services (SEPC), soutenu par l’État, a proposé que le Centre limite les avantages du SEIS à un maximum de `5 crore par exportateur pour divers secteurs de services. Cependant, les secteurs, notamment les voyages et le tourisme, la santé, l’éducation et l’aviation, qui ont été les plus touchés par la pandémie devraient être exemptés de ce plafond et en bénéficier pleinement, selon le SEPC. Cela répondra à l’intérêt de milliers de MPME dans le secteur, estime le SEPC.

Déjà, les exportateurs de services, qui luttent pour faire face à la pandémie, ont exhorté le gouvernement à libérer les avantages du SEIS pour FY20 au plus tôt, ce qui pourrait atteindre 3 000 à 4 000 crores de roupies. Ils soutiennent également que leurs préoccupations ne devraient pas être reléguées au second plan. Alors que les exportateurs de marchandises, affirment-ils, ont reçu jusqu’à Rs 39 079 crore pour FY20 dans le cadre du programme d’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS), le droit des exportateurs de services au titre du SEIS pour la même année serait d’environ un dixième de ce montant. Ainsi, le gouvernement ne devrait pas avoir de problème pour effacer les cotisations du SEIS. Bien sûr, la plupart des avantages du MEIS n’ont pas encore été libérés, principalement en raison de la pénurie de revenus à laquelle le gouvernement doit faire face à la suite de la pandémie.

Cependant, étant donné que la pandémie a frappé des secteurs comme les voyages et le tourisme, l’aviation et l’éducation comme aucun autre, disent les exportateurs de services, sans une libération rapide des cotisations SEIS, bon nombre de ces entités cesseront bientôt d’exister.

Le SEPC a déclaré que le SEIS est le seul programme d’incitation disponible pour les exportateurs de services, et les pays éligibles ont déjà pris en compte les incitations dans leurs stratégies de tarification et de durabilité des entreprises.

Le SEIS a été introduit dans la politique de commerce extérieur (FTP) pour 2015-20; la validité du FTP a maintenant été prolongée jusqu’en septembre 2021. Cependant, contrairement au MEIS, il n’y a pas encore de notification sur le SEIS pour 2019-20, même s’il fait partie du FTP actuel.

Les exportations de services ont chuté de près de 6% d’une année sur l’autre en FY21 à 203 milliards de dollars en raison de la pandémie, tandis que les exportations de marchandises se sont contractées d’un peu plus de 7% à environ 291 milliards de dollars, selon une estimation rapide du ministère du Commerce. L’excédent du commerce des services a largement compensé le déficit du commerce des marchandises. Malgré la pandémie, grâce à un excédent de 86 milliards de dollars du commerce des services au cours de l’exercice 21, le déficit commercial global est tombé à seulement 13 milliards de dollars

