Couverture talkSPORT des qualifications pour la Coupe du monde 2022

in

L’Ecosse se rendra à Vienne pour affronter l’Autriche lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’Ecosse n’a qu’un point d’avance sur ses rivaux du Groupe F et a besoin d’une victoire pour dépasser Israël.

.

L’équipe de Steve Clarke a gagné samedi mais a encore un long chemin à parcourir pour s’assurer une place en Coupe du monde.

Le Danemark a pris d’assaut le groupe et a remporté les cinq matchs alors qu’il poursuit sa belle course à l’Euro 2020.

Le but de Lyndon Dykes était la seule chose à séparer leur victoire à domicile contre la Moldavie samedi.

Pendant ce temps, l’ancien as de West Ham Marko Arnautovic a marqué un but dans un thriller de sept buts alors que l’Autriche s’inclinait 5-2 contre Israël.

talkSPORT vous apportera toute l’action de Vienne alors que l’Écosse tentera de se qualifier pour la Coupe du monde l’année prochaine.

Autriche v Ecosse : comment écouter

Ce match débutera à 19h45 le mardi 7 septembre.

La couverture complète du stade Ernst Happel sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h30.

Les commentaires viendront d’Alex Crook et Chris Iwelumo.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

L’étoile montante de Chelsea, Gilmour, a rejoint Norwich en prêt cette saison et est devenue une composante régulière de l’Écosse lors de cette pause internationale. Autriche v Ecosse : l’actualité de l’équipe

L’Ecosse a mis à jour son équipe pour la finale du triple titre de septembre et a amené Paul McGinn à l’équipe de 26 joueurs.

Pendant ce temps, Ryan Fraser, Kenny McLean, Nathan Patterson sont tous hors de l’équipe d’Écosse après avoir reçu des coups.

Billy Gilmour, de Norwich City, a remporté l’homme du match contre la Moldavie ce week-end et devrait rester titulaire.

John McGinn est revenu sur le côté samedi et devrait également rester dans l’équipe aux côtés de Gilmour.

Andy Robertson est également revenu à l’action après une blessure au cours de l’été et a insisté sur le fait qu’il jouerait n’importe où pour l’Écosse.