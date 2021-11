Couverture talkSPORT des qualifications pour la Coupe du monde alors que la star de Man United, Scott McTominay, est absente avec un virus de la gorge

L’Ecosse fait face à un énorme affrontement à gagner contre la Moldavie alors qu’elle s’apprête à se qualifier pour la Coupe du monde l’année prochaine au Qatar.

L’équipe de Steve Clarke sait qu’une victoire à Chisinau leur garantira une place en séries éliminatoires en mars après une victoire 1-0 sur les îles Féroé qui s’est solidifiée deuxième du groupe F.

GETTY

L’Ecosse affronte un match incontournable en Moldavie lors de ses éliminatoires de la Coupe du monde de l’UEFA 2022

Cependant, l’armée tartane garde un mauvais souvenir de son voyage en Moldavie avec un tristement célèbre match nul 1-1 en 2004 mettant fin à ses espoirs de qualification.

Ce match a prouvé l’acte final du mandat écossais de Berti Vogts et la tenue de Hampden Park sera désespérée d’exercer des démons vieux de plusieurs décennies.

Moldavie v Ecosse : comment écouter

Ce match débutera à 17h le vendredi 12 novembre.

Une couverture complète du stade Zimbru sera en direct sur talkSPORT 2, avec des commentaires d’Alex Crook et Chris Iwelumo.

L’Ecosse sait qu’une victoire contre la Moldavie, dernière place, est vitale avec son dernier match de qualification pour la Coupe du monde contre le Danemark, leader du groupe en fuite.

Les Écossais ont remporté une courte victoire 1-0 sur la Moldavie lors de la dernière rencontre des deux équipes en septembre, suite à une frappe précoce de Lyndon Dykes.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Clarke sera privé de l’attaquant vedette Lyndon Dykes en raison d’une suspension Moldavie-Écosse: Nouvelles de l’équipe

L’arrière latéral de l’Olympiacos Oleg Reabciuk est suspendu pour les hôtes suite au carton rouge qu’il a reçu contre Israël le mois dernier.

Pour l’Écosse, Scott McTominay a été renvoyé de l’équipe après avoir contracté un virus de la gorge.

Le milieu de terrain de Manchester United, 24 ans, manquera le match contre la Moldavie mais pourrait revenir pour le dernier match de lundi avec le Danemark.

Grant Hanley est également porté disparu en raison d’une blessure tandis que la paire d’attaquants Ryan Christie et Lyndon Dykes sont tous deux suspendus.

Mais il y a des nouvelles plus positives sur le défenseur d’Arsenal Kieran Tierney, qui s’est complètement remis d’un problème de cheville avant le match de qualification de vendredi.

.

L’Ecosse est deuxième du groupe F derrière les leaders Danemark Moldavie v Ecosse : qu’a-t-on dit ?

Clarke a déclaré à Sky Sports : « Nous avons toujours regardé les matchs de novembre et pensé que si nous pouvions y arriver et toujours être impliqués dans le processus de qualification, c’est ce que nous voulons faire.

« Nous avons réussi à y parvenir.

« Maintenant, il s’agit de terminer le travail, de s’assurer que nous obtenons les points nécessaires pour obtenir cette place en séries éliminatoires et, espérons-le, entrer dans les séries éliminatoires dans une très bonne forme. »

Il a ajouté : « Les gars savent qu’ils vont être difficiles à briser.

«Nous n’avons réussi qu’un but devant eux à Hampden.

« Si vous regardez le match de manière juste et objective, nous aurions dû en marquer deux ou trois autres, ce qui aurait donné un meilleur score.

«Mais le 1-0 nous a quand même rapporté trois points, ce qui était important à l’époque.

« Nous avons réussi à en gagner quatre d’affilée. Nous savons que si nous atteignons cinq points, il assurera la deuxième place. C’est tout ce sur quoi nous nous concentrons.