Couverture vaccinale Covid-19: alors que l’Inde se rapproche de 100 crores de tirs, voici le chemin parcouru jusqu’à présent et la route à suivre

L’Inde se précipite vers sa marque de vaccination de 100 crores Covid-19 et même avec les chiffres actuels, aucun pays autre que la Chine n’a atteint ce point de repère. De plus, étant donné qu’aucun autre pays n’a une population comme l’Inde et la Chine, le club du milliard de doses ne sera composé que de ces deux nations asiatiques.

Pourtant, pour un pays confronté à des goulots d’étranglement dans l’approvisionnement, à une hésitation vaccinale au cours de la période initiale, le cap des 100 crores est un énorme exploit en soi. L’Inde a été confrontée à des problèmes de logistique dans la distribution et le stockage des vaccins et la fourniture du réseau de la chaîne du froid aux zones reculées où les établissements de santé ne sont pas à la hauteur. Ajoutez au fait que l’Inde est entrée au milieu de la pire deuxième vague de la pandémie dès que les vaccins sont devenus disponibles pour le grand public, paralysant le même système de santé qui devait être utilisé pour l’administration des vaccins.

L’Inde atteint le cap des 100 crores en un temps record de 275 jours. La campagne de vaccination a commencé avec les agents de santé le 16 janvier et en moyenne 27 doses de lakh ont été délivrées en 10 mois. Il y avait des variantes dans le rythme de la vaccination comme sur six jours plus de 1 crore jabs ont été administrés alors que dans les deux premiers mois seulement 50 000 doses ont été administrées au groupe prioritaire.

Au 16 octobre, plus de 28,28 crores de personnes étaient entièrement vaccinés et 69,47 crores avaient reçu au moins une dose, ce qui signifie que 74% de la population adulte en Inde a reçu au moins une dose tandis que 30% sont entièrement vaccinés.

Meilleure couverture pour les étoiles plus petites avec une population moindre

Dans des États comme le Sikkim, Goa, l’Himachal Pradesh, le Ladakh, Chandigarh, Lakshadeep, 100 % de la population adulte a reçu au moins une dose et a également la plus forte proportion de personnes complètement vaccinées

D’autre part, certains des plus grands États avec une population beaucoup plus importante comme le Kerala, le Madhya Pradesh, Delhi, le Gujarat et l’Uttarakhand ont également réussi à vacciner partiellement 90 % de la population. Cependant, certains des États du nord-est les moins densément peuplés comme le Meghalaya, le Manipur, le Nagaland, l’UT de Puducherry sont à la traîne avec en moyenne 60 pour cent de la population ayant pour le premier coup.

Pour les grands États avec une population plus élevée comme l’Uttar Pradesh, le Bengale occidental, le Bihar et le Maharashtra, la couverture est proche de 70 pour cent pour la première dose et entre 17 et 20 pour cent pour la deuxième dose, rapporte l’Indian Express.

Couverture vaccinale et fracture rurale-urbaine.

Les villes métropolitaines et les villes de niveau I ont une couverture assez bonne et uniforme car les gens doivent revenir à leurs habitudes de voyage, et il y a des niveaux plus faibles d’hésitation à la vaccination. Une partie des personnes ayant reçu les deux doses dépasse la moyenne nationale de 30 pour cent.

En ce qui concerne les zones rurales, les données des 243 districts du BRGF (Backward Region Grant Fund) dont la plupart sont ruraux montrent qu’il existe une grande disparité dans la couverture vaccinale dans les différents districts des différents États. Dans certains districts comme Balrampur à Chattisgarh et Tiruvannamalai au Tamil Nadu, la couverture vaccinale est de 8 % tandis que dans certains districts du Jammu-et-Cachemire, elle est de 80 %.

Mais il n’y a pas de données pour montrer que les zones rurales, en général, sont à la traîne dans la vaccination. En fait, si l’on en croit les données de 243 districts du BRGF, au moins 80 pour cent de la population (selon le recensement de 2011) est partiellement vaccinée, bien plus que la moyenne nationale. Par conséquent, il n’y a pas de fossé marqué entre les zones rurales et urbaines dans la couverture vaccinale. En augmentant la population avec un recensement mis à jour, le pourcentage peut légèrement baisser.

La route devant

Même avec l’accélération de la vaccination en Inde au cours des trois derniers mois, le chemin à parcourir est de vacciner entièrement l’ensemble de la population adulte d’ici la fin de cette année, et pour y parvenir est une tâche ardue, au moins 90 doses crore doivent être administrées d’ici le 31 décembre, presque autant que ce qui a été administré au cours des 8 derniers mois, soit le même montant en un quart du temps !

L’Inde a administré le plus grand nombre de doses à ce jour en septembre avec 23,5 crore de doses. Il doit faire beaucoup mieux s’il veut atteindre l’objectif du 31 décembre. Le rythme de vaccination a de nouveau ralenti le rythme de la vaccination de la deuxième dose a chuté en juin, a connu une forte poussée en juillet, la baisse en août à nouveau, et a augmenté à la hausse après que les personnes ayant reçu la première dose ont franchi la mi-chemin. Au cours des quatre derniers jours, le nombre de deuxièmes doses a dépassé le nombre de bénéficiaires des premières doses.

La vaccination a également joué un rôle important dans le contrôle de la propagation de l’infection et l’arrêt de la troisième vague. Le nombre de cas quotidiens est passé de 4 lakh à 50 000 en 45 jours et a considérablement baissé à moins de 20 000 en quatre mois. Le nombre quotidien de cas de Covid-19 n’a pas atteint 20 000 depuis 10 jours maintenant.

La vaccination ne garantit pas nécessairement une protection contre l’infection mais empêche dans une large mesure l’hospitalisation et évite que la maladie ne prenne une tournure grave.

