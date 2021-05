Couvre-feu! / EURexclusifREGARDER .

*Rencontrez Dalen Spratt, Juwan Mass et Marcus Harvey. Ils sont les hôtes de la nouvelle série de Discovery + “Fantôme Bfrères: Couvre-feu” et ils changent le visage des émissions d’investigation paranormales. Inutile de dire que Spratt, Mass et Harvey sont les premiers enquêteurs noirs sur le paranormal à la télévision. Ils entrent dans un nouveau domaine, jeu de mots, dans le contenu noir.

La plupart d’entre nous dans la communauté noire ont toujours appris à ne pas s’impliquer avec les esprits. Vous pouvez entendre votre grand-mère maintenant vous dire « aht aht, je ne joue pas avec ces esprits », n’est-ce pas ? Mais ces trois messieurs changent le récit selon lequel les Noirs ne s’intéressent pas aux esprits ou au paranormal. Ils suppriment également la stigmatisation et la connotation négative concernant la chasse aux fantômes.

Nous avons récemment rencontré Spratt, Mass et Harvey pour en savoir plus sur leur intérêt pour la chasse aux fantômes.

«Nous n’avons vraiment vu aucune représentation de nous dans aucune de ces émissions de télévision en train de le faire. Et nous étions simplement curieux de savoir pourquoi seuls les Blancs chassaient les fantômes », dit Spatt.

Dans chaque épisode, les gars enquêtent sur un nouveau cas d’activité paranormale présumée dans une maison ou un immeuble.

Chaque cas est différent et a une réaction différente des esprits qu’ils chassent. Il y a une réponse du fantôme dans chaque épisode. Mais la présence de certains fantômes est plus forte que d’autres et ils ne sont pas toujours accueillants. Vous pouvez nous demander et nous avons demandé aux gars quel était le cas le plus troublant sur lequel ils ont enquêté.

« L’asile d’aliénés du Michigan était un peu étrange en soi. C’est un asile de fous. Je pense que nous avons vu des figures d’ombre. Il y aura Vous ne savez pas si c’est un membre d’équipage ou un membre de la hantise », dit Harvey.

«Ghost Brothers: Lights Out» est un spectacle très intéressant et instructif. Pour ceux qui aiment le paranormal mais qui voulaient voir des gens comme eux chasser des fantômes, ce spectacle conviendra parfaitement. Pour ceux qui sont curieux de la chasse aux fantômes, c’est le spectacle à regarder pour s’initier à la chasse aux fantômes.

« Fantôme Fantôme : Lumières éteintes » est en streaming maintenant sur Discovery +.