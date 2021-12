Couvre-feu nocturne à Delhi de 23h à 5h à partir de lundi

Des États comme l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, l’Haryana et le Karnataka ont également réimposé le couvre-feu nocturne.

À la suite de l’augmentation des cas de COVID-19, le gouvernement de Delhi a décidé de réimposer le couvre-feu nocturne à partir de lundi, selon des sources.

Le couvre-feu nocturne commencera à partir de 23 heures et durera jusqu’à 5 heures du matin.

Delhi a signalé dimanche 290 nouveaux cas de coronavirus, le plus élevé depuis le 10 juin, et un décès, tandis que le taux de positivité est passé à 0,55%, selon les données partagées par le département de la santé du gouvernement de Delhi ici.

Le 10 juin, la capitale nationale avait signalé 305 cas et 44 décès. Le décompte cumulatif est maintenant passé à 14 43,352 tandis que le nombre de morts est de 25 105. Le nombre de cas actifs s’élève à 1 103, dont 583 patients en isolement à domicile.

Des États comme l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, l’Haryana et le Karnataka ont également réimposé le couvre-feu nocturne.

