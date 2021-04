Couvre-feu nocturne pour éviter le COVID-19! DMRC conseille aux navetteurs du métro de Delhi de terminer leur voyage avant 22 heures

Le métro de Delhi a également conseillé à ses passagers, qui n’appartiennent pas à la catégorie essentielle, de terminer leur trajet en métro et d’atteindre leur destination avant 22h00.

Métro de Delhi: Mardi, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a demandé aux navetteurs du métro qui ne relèvent pas de la catégorie essentielle, de terminer leur voyage en métro avant 22h00 lorsque le couvre-feu entre en vigueur dans la ville la nuit. Alors que les cas de nouveau coronavirus continuent de monter en flèche dans la capitale nationale, le gouvernement de Delhi a imposé sept heures de couvre-feu nocturne de 22h00 à 05h00 avec effet immédiat jusqu’au 30 avril 2021, selon un rapport du PTI. Le DMRC avait publié une circulaire disant qu’en raison de l’imposition d’un couvre-feu nocturne pour contenir la propagation du COVID-19 à Delhi, l’entrée dans le métro de Delhi de 22h00 à 5h00 ne sera autorisée qu’aux navetteurs qui tombent. dans la catégorie essentielle selon ordre du gouvernement, après vérification de leur carte d’identité valide par le personnel du DMRC ou du CISF.

De plus, le métro de Delhi a également conseillé à ses passagers, qui n’appartiennent pas à la catégorie essentielle, de terminer leur voyage en métro et d’atteindre leur destination avant 22h00 car ils ne sont pas autorisés à voyager dans le métro de Delhi après 22h00 pour 5 h 00 la nuit conformément à l’arrêté du gouvernement jusqu’au 30 avril 2021 ou à d’autres commandes, selon la première éventualité.

Selon le rapport, les exemptions pour ces navetteurs incluent ceux qui voyagent vers et depuis les gares, les aéroports, les terminus d’autobus d’État; les patients, les femmes enceintes, les fonctionnaires qui sont liés au fonctionnement des bureaux des diplomates ainsi que ceux qui détiennent une position constitutionnelle sur la production de cartes d’identité valides. Les fonctionnaires de Delhi et du gouvernement central impliqués dans les services d’urgence tels que la police, la santé, les gardes à domicile, les prisons et la défense civile seraient également exemptés conformément à l’ordre du gouvernement. Le public voyageant pendant les heures de couvre-feu dans la capitale nationale pour la vaccination contre le COVID-19 aura besoin d’une copie électronique ou papier d’un e-pass, qui peut être obtenu sur le site Web du gouvernement de Delhi.

