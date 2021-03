COUVRIR? Un membre du personnel de Biden intercepte des caméras et tente de cacher une scène effrayante au Texas Migrant Facility ⋆ .

Le sénateur Ted Cruz a été empêché de filmer dans une installation de patrouille frontalière par un membre du personnel de Biden alors que la transparence craignait que l’administration cache la crise frontalière désastreuse au peuple américain.

«Veuillez donner de la dignité aux gens. S’il vous plaît, donnez de la dignité aux gens… Veuillez respecter les gens, les règles », a déclaré le membre du personnel en empêchant Ted Cruz de prendre une vidéo de la scène horrible.

Jusqu’où Joe Biden va-t-il empêcher les Américains de voir à l’intérieur des installations de Donna CBP? Biden a envoyé un agent politique de DC pour bloquer nos caméras et a même menacé un autre sénateur de faire obstruction au contrôle légitime du Congrès. pic.twitter.com/vHT2U7Nh1z – Ted Cruz (@tedcruz) 28 mars 2021

«Vous travaillez donc pour le commissaire, vous êtes conseiller principal, vous avez été embauché il y a deux semaines et vous avez pour instruction de nous demander de ne pas faire prendre de photos ici parce que les dirigeants politiques du DHS ne veulent pas que les Américains le sachent. cela », a déclaré Cruz.

«Veuillez ne pas traiter les gens comme tels», a déclaré le membre du personnel. Cruz a répondu, « vos politiques essaient malheureusement de les cacher. »

«Je comprends que vous avez reçu des instructions», a déclaré Cruz. «Je les respecte, et je veux régler cette situation, et l’administration pour laquelle vous travaillez est responsable de ces conditions.»

Dans ce qui pourrait être décrit comme le résultat le plus dévastateur des politiques d’immigration pro-illégale de l’administration Biden, le pays est confronté à une poussée de migrants extrême à la frontière américano-mexicaine, entraînant une surpopulation massive des installations de la patrouille frontalière. Cela survient peu de temps après que Biden a mis fin à de nombreuses politiques de l’ère Trump qui renforçaient la sécurité aux frontières.

Pour une comparaison côte à côte, la première photo est de mon voyage à la frontière en 2019 – la seconde date d’aujourd’hui. Beaucoup d’espace pour se promener et s’étendre en toute sécurité. Dites-moi que ce n’est pas une crise. https://t.co/ING6lsNYou pic.twitter.com/ujQXNxkQKD – Sénateur James Lankford (@SenatorLankford) 26 mars 2021

Pendant ce temps, Joe Biden s’est dit «flatté» que tant d’étrangers clandestins fassent le dangereux voyage aux États-Unis à cause de lui lors de sa première conférence de presse, comme l’a rapporté National File.

«Je suppose que je devrais être flatté que les gens viennent parce que je suis un gars sympa, c’est la raison pour laquelle ça se passe, je suis un homme décent, ou quelle que soit la formulation, c’est pourquoi ils viennent, parce que Biden est un bon gars. La vérité est que rien n’a changé », a déclaré Biden.

Lors de la conférence de presse, Biden a également suggéré qu’il continuerait à cacher la crise au peuple américain jusqu’à ce qu’il l’ait déjà traité. «Compte tenu des conditions qui viennent d’être aménagées dans les installations pour migrants à la frontière américaine, vous engagez-vous à permettre aux journalistes d’avoir accès aux installations surpeuplées à l’avenir?» a demandé un journaliste.

REPORTER: Allez-vous vous engager à faire preuve de transparence et nous permettre de voir les installations où les enfants sont emballés ensemble? BIDEN: lol pas de pic.twitter.com/em1DzY0INR – Caleb Hull (@CalebJHull) 25 mars 2021

«Je m’engagerai lorsque mon plan, très prochainement, sera mis en œuvre pour vous permettre d’avoir accès non seulement à eux, mais également à d’autres installations», a déclaré Biden. «Je m’engagerai à faire preuve de transparence, et dès que je serai en mesure de mettre en œuvre ce que nous faisons actuellement. L’une des raisons pour lesquelles je ne suis pas descendu, je, euh, tout mon, mes chefs sont descendus, c’est que je ne veux pas devenir le problème.

Le président Donald Trump s’est prononcé contre l’administration Biden pour ses politiques d’immigration pro-illégale et sa gestion de la crise frontalière, révélant qu’il pourrait visiter la frontière sud «probablement au cours des deux prochaines semaines» lors d’un entretien téléphonique avec Jeanine de Fox News. Pirro. «Le mur n’était qu’à quelques semaines d’être achevé», a noté le président Trump.

«Il n’y a pas de leadership. Il faut voir la misère, les enfants et franchement les gens qui sont venus dans le pays quand on regarde ce qui se passe, la saleté et la saleté de ces endroits, c’est pourquoi ils ne laissent pas la presse entrer. Et franchement si cela si j’étais moi, la presse deviendrait folle. C’est une situation très dangereuse. C’est horrible pour notre pays. Ils vont détruire notre pays », a déclaré le président Trump.