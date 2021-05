Covadonga se rend au stade Coruxo pour terminer le championnat

22/05/2021 à 12:19 CEST

Dimanche prochain à 12h00, le match du dernier jour de la deuxième phase de la deuxième B sera joué, dans lequel ils affronteront le Coruxo et à Covadonga dans le Campo do Vao.

le Coruxo Il affronte le match de la huitième journée en voulant ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Vrai Oviedo B dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des sept matches disputés à ce jour et ont réussi à marquer 29 buts pour et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le Covadonga perdu par un score de 1-2 lors du match précédent contre le Salamanque UDS, de sorte qu’un triomphe sur le Coruxo cela l’aiderait à améliorer son record de championnat. À ce jour, sur les sept matches que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle n’en a remporté aucun avec un chiffre de 29 buts en faveur et 54 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Coruxo Il a des statistiques de deux victoires et un nul en trois matchs joués à domicile, des chiffres qui parlent assez bien de l’équipe de Michel Alonso quand il joue à la maison. Aux sorties, le Covadonga a un bilan de trois défaites en trois matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Coruxo.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 18 points en faveur de la Coruxo. le Coruxo Il arrive au meeting avec 33 points dans son casier et occupe la première place avant le match. Pour sa part, Covadonga il compte 15 points et occupe la huitième place du classement.